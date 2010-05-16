Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Жорже Галан
Статистика
Жорже Галан - статистика
Завершил карьеру
22 января 1989 (37)
| Нападающий
173 см | 65 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
20
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
1 : 1
16.05.2010
Херес
68' - 87'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
2 : 1
08.05.2010
Осасуна
73' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал
3 : 2
02.05.2010
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Осасуна
0 : 0
26.04.2010
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Мальорка
2 : 0
19.04.2010
Осасуна
46' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Осасуна
2 : 2
14.04.2010
Малага
83' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Валенсия
3 : 0
04.04.2010
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
2 : 0
24.03.2010
Осасуна
86' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
1 : 3
21.03.2010
Расинг
23' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
1 : 0
15.03.2010
Осасуна
75' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
0 : 0
07.03.2010
Хетафе
78' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Спортинг
3 : 2
28.02.2010
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
1 : 1
21.02.2010
Вальядолид
75' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1 : 0
14.02.2010
Осасуна
82' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
0 : 2
31.01.2010
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Депортиво
1 : 0
10.01.2010
Осасуна
62' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
0 : 0
03.01.2010
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
2 : 0
19.12.2009
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
0 : 1
13.12.2009
Мальорка
33' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Малага
1 : 1
06.12.2009
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Сарагоса
0 : 1
29.11.2009
Осасуна
88' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
1 : 3
22.11.2009
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Альмерия
2 : 0
08.11.2009
Осасуна
82' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
1 : 1
31.10.2009
Барселона
83' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
1 : 1
25.10.2009
Осасуна
77' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
3 : 0
18.10.2009
Атлетико
90' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
2 : 1
04.10.2009
Осасуна
87' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
1 : 0
27.09.2009
Спортинг
84' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Вальядолид
1 : 2
23.09.2009
Осасуна
72' - 90'
72'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
0 : 2
19.09.2009
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Тенерифе
2 : 1
13.09.2009
Осасуна
Был в запасе
Главные новости
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
2
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
2
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
2
Видео
Игрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
2
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
5
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
19
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
2
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+