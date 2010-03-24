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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Осасуна
Барселона - Осасуна: обзор матча 24 марта 2010
Барселона
24.03.2010, среда, 22:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
73'
З. Ибрагимович
89'
Б. Кркич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Осасуна
ГОЛ! 2:0!
Б. Кркич
Пас отдал
А. Иньеста
Желтая карточка
Л. Месси
Замена
Ж. Галан
️️️️
М. Шоджаеи
Замена
Рупер
️️️️
Хуанфран
Замена
Х. Кальеха
️️️️
Д. Некунам
Желтая карточка
Хосечо
Замена
Б. Кркич
️️️️
З. Ибрагимович
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Максвелл
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
С. Кейта
️️️️
С. Бускетс
Желтая карточка
А. Иньеста
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Замена
Педро
️️️️
Т. Анри
Желтая карточка
С. Бускетс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛВ
6
Джавад Некунам
ЦП
10
Франциско Пуньяль
(К)
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
20
Хуанфран
ПВ
32
Кристиан Вадоч
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
6
Ойер
ОП
24
Рупер
ЦП
5
Хон Эчаиде
ЦП
24
Хокин Эспарса
ПП
0
Жорже Галан
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
17
Максвелл
22
Милито
5
Пуйоль
10
Алвес
42
Туре
5
Бускетс
8
Иньеста
10
Месси
12
Анри
11
Ибрагимович
4-2-3-1
1
Рикарду
3
Аспиликуэта
17
Хосечо
4
Фланьо
18
Монреаль
6
Некунам
10
Пуньяль
20
Хуанфран
8
Шоджаеи
17
Камуньяс
32
Вадоч
5
Бускетс
20
Кейта
20
Кейта
5
Бускетс
12
Анри
9
Педро
9
Педро
12
Анри
11
Ибрагимович
9
Кркич
9
Кркич
11
Ибрагимович
8
Шоджаеи
0
Галан
0
Галан
8
Шоджаеи
6
Некунам
11
Кальеха
11
Кальеха
6
Некунам
20
Хуанфран
24
Рупер
24
Рупер
20
Хуанфран
Остались в запасе
Барселона
Осасуна
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
2
Роберто
ВР
15
Роверсио
ЦЗ
6
Ойер
ОП
5
Хон Эчаиде
ЦП
24
Хокин Эспарса
ПП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
15
Роверсио
ЦЗ
6
Ойер
ОП
5
Хон Эчаиде
ЦП
24
Хокин Эспарса
ПП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Барселона - Осасуна
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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