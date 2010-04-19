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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Осасуна
Мальорка - Осасуна: обзор матча 19 апреля 2010
Мальорка
19.04.2010, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
36'
Р. Гонсалес
90'
А. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Осасуна
Замена
А. Кейта
️️️️
Б. Валеро
ГОЛ! 2:0!
А. Кейта
Замена
Рупер
️️️️
К. Аранда
Замена
Х. Эспарса
️️️️
Ф. Пуньяль
Желтая карточка
Б. Шина
Замена
П. Вебо
️️️️
В. Касадесус
Замена
Б. Шина
️️️️
Ф. Матьони
Желтая карточка
Н. Монреаль
Желтая карточка
Хосечо
Желтая карточка
Х. Камуньяс
Замена
Ж. Галан
️️️️
М. Шоджаеи
ГОЛ! 1:0!
Р. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
0
Хосеми
ПЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
20
Пауло Пеццолано
ЦП
16
Бруно Шина
ЦП
9
Алхассане Кейта
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
24
Рупер
ЦП
5
Хон Эчаиде
ЦП
24
Хокин Эспарса
ПП
0
Жорже Галан
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Ават
2
Матьони
3
Гонсалес
16
Нуньеш
21
Айосе
0
Хосеми
19
Марти
6
Валеро
19
Варела
11
Касадесус
20
Адурис
3-2-3-1-1
1
Рикарду
20
Хуанфран
4
Фланьо
17
Хосечо
3
Аспиликуэта
18
Монреаль
32
Вадоч
10
Пуньяль
17
Камуньяс
8
Шоджаеи
7
Аранда
2
Матьони
16
Шина
16
Шина
2
Матьони
6
Валеро
9
Кейта
9
Кейта
6
Валеро
11
Касадесус
9
Вебо
9
Вебо
11
Касадесус
8
Шоджаеи
0
Галан
0
Галан
8
Шоджаеи
7
Аранда
24
Рупер
24
Рупер
7
Аранда
10
Пуньяль
24
Эспарса
24
Эспарса
10
Пуньяль
Остались в запасе
Мальорка
Осасуна
20
Пауло Пеццолано
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
5
Хон Эчаиде
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
20
Пауло Пеццолано
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
5
Хон Эчаиде
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Мальорка - Осасуна
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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