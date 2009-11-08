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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Осасуна
Альмерия - Осасуна: обзор матча 08 ноября 2009
Альмерия
08.11.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
2'
Хосечо (АГ)
90'
К. Уче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Осасуна
ГОЛ! 2:0!
К. Уче
Желтая карточка
М. Фланьо
Замена
П. Пьятти
️️️️
Гильерме
Замена
Ж. Галан
️️️️
К. Аранда
Замена
Х. Кальеха
️️️️
Хуанфран
Замена
Д. Сисма
️️️️
М. Анхель Ньето
Замена
Х. Ортис
️️️️
А. Крусат
Желтая карточка
Чико
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
Х. Камуньяс
18'
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Желтая карточка
А. Крусат
15'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Хосечо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
3
Гильерме
ЛВ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Альмерия
1
Эстебан
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
6
Ойер
ОП
24
Рупер
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
0
Жорже Галан
ЦФ
3-5-1-1
25
Алвес
18
Акасиете
15
Чико
21
Ортис
7
Крусат
19
М'Бами
23
Бернандельо
23
Сориано
0
Ньето
3
Гильерме
5
Уче
3-2-3-2
1
Рикарду
20
Хуанфран
17
Хосечо
4
Фланьо
3
Аспиликуэта
18
Монреаль
10
Пуньяль
6
Некунам
17
Камуньяс
12
Пандиани
7
Аранда
0
Ньето
5
Сисма
5
Сисма
0
Ньето
3
Гильерме
10
Пьятти
10
Пьятти
3
Гильерме
7
Крусат
10
Ортис
10
Ортис
7
Крусат
7
Аранда
0
Галан
0
Галан
7
Аранда
20
Хуанфран
11
Кальеха
11
Кальеха
20
Хуанфран
17
Камуньяс
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
17
Камуньяс
Остались в запасе
Альмерия
Осасуна
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Корона
АП
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
2
Роберто
ВР
23
Серхио
ЦЗ
6
Ойер
ОП
24
Рупер
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Корона
АП
18
Давид Родригес
ЦФ
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
23
Серхио
ЦЗ
6
Ойер
ОП
24
Рупер
ЦП
Главный тренер
Уго Санчес
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Альмерия - Осасуна
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Медитерранео
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