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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Осасуна
Малага - Осасуна: обзор матча 06 декабря 2009
Малага
06.12.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
82'
Апоньо
47'
М. Шоджаеи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Осасуна
Замена
Ф. Пуньяль
️️️️
М. Шоджаеи
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
ГОЛ! 1:1!
Апоньо
Замена
Дади
️️️️
К. Аранда
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Н. Баха
Замена
Х. Кальеха
️️️️
Х. Камуньяс
Замена
Эдиньо
️️️️
Хуанито
ГОЛ! 0:1!
М. Шоджаеи
Желтая карточка
В. Обинна
Желтая карточка
И. Гонсалес
Желтая карточка
Хосечо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
8
Фернандо
ЦП
24
Хуанито
ЦП
32
Апоньо
ЦП
14
Набиль Баха
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Осасуна
1
Рикарду
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
6
Ойер
ОП
24
Рупер
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Малага
13
Роберто
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
36
Эдиньо
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
23
Вальдо
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
0
Жорже Галан
ЦФ
0
Дади
ЦФ
4-3-2-1
78
Мунуа
8
Мтилига
18
Гамес
88
Гонсалес
20
Гаспар
8
Фернандо
24
Хуанито
32
Апоньо
17
Дуда
14
Баха
11
Обинна
4-1-3-1-1
1
Рикарду
3
Аспиликуэта
17
Хосечо
23
Серхио
20
Хуанфран
6
Ойер
24
Рупер
6
Некунам
17
Камуньяс
8
Шоджаеи
7
Аранда
24
Хуанито
36
Эдиньо
36
Эдиньо
24
Хуанито
14
Баха
45
Форестьери
45
Форестьери
14
Баха
7
Аранда
0
Дади
0
Дади
7
Аранда
17
Камуньяс
11
Кальеха
11
Кальеха
17
Камуньяс
8
Шоджаеи
10
Пуньяль
10
Пуньяль
8
Шоджаеи
Остались в запасе
Малага
Осасуна
13
Роберто
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
23
Вальдо
ПВ
0
Жорже Галан
ЦФ
2
Роберто
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
23
Вальдо
ПВ
Остались в запасе
0
Жорже Галан
ЦФ
2
Роберто
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Малага - Осасуна
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Ла Росаледа
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