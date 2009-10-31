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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Барселона
Осасуна - Барселона: обзор матча 31 октября 2009
Осасуна
31.10.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
90+3'
Ж. Пике (АГ)
73'
С. Кейта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Барселона
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ж. Пике
+3
+1
Замена
Педро
️️️️
А. Иньеста
Замена
Ж. Галан
️️️️
Хуанфран
Замена
Рупер
️️️️
Ф. Пуньяль
ГОЛ! 0:1!
С. Кейта
Пас отдал
К. Пуйоль
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
К. Аранда
Желтая карточка
З. Ибрагимович
Замена
Р. Маркес
️️️️
Д. Чигринский
Желтая карточка
С. Кейта
Желтая карточка
Д. Чигринский
Желтая карточка
К. Аранда
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
6
Джавад Некунам
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
20
Хуанфран
ПП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ПЗ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
6
Ойер
ОП
24
Рупер
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
0
Жорже Галан
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
9
Педро
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-4-2
1
Рикарду
18
Монреаль
4
Фланьо
17
Хосечо
3
Аспиликуэта
17
Камуньяс
6
Некунам
10
Пуньяль
20
Хуанфран
7
Аранда
12
Пандиани
4-3-1-2
26
Вальдес
5
Пуйоль
19
Чигринский
3
Пике
22
Абидаль
6
Хави
5
Бускетс
20
Кейта
10
Месси
11
Ибрагимович
8
Иньеста
20
Хуанфран
0
Галан
0
Галан
20
Хуанфран
10
Пуньяль
24
Рупер
24
Рупер
10
Пуньяль
7
Аранда
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
7
Аранда
19
Чигринский
4
Маркес
4
Маркес
19
Чигринский
8
Иньеста
9
Педро
9
Педро
8
Иньеста
Остались в запасе
Осасуна
Барселона
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
6
Ойер
ОП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
42
Яя Туре
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
6
Ойер
ОП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
42
Яя Туре
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Осасуна - Барселона
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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