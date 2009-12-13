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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Мальорка
Осасуна - Мальорка: обзор матча 13 декабря 2009
Осасуна
13.12.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 14 тур
0 : 1
Завершен
Мальорка
61'
Г. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Мальорка
Замена
А. Кейта
️️️️
Туни
Замена
Ф. Матьони
️️️️
Г. Кастро
Замена
Ф. Пуньяль
️️️️
Д. Некунам
Замена
П. Пеццолано
️️️️
П. Вебо
Замена
Х. Эспарса
️️️️
Хуанфран
ГОЛ! 0:1!
Г. Кастро
Желтая карточка
Хосечо
Желтая карточка
Г. Кастро
Желтая карточка
М. Шоджаеи
Желтая карточка
М. Суарес
Замена
Ж. Галан
️️️️
К. Аранда
Желтая карточка
Туни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Хуанфран
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
6
Ойер
ОП
24
Рупер
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
0
Туни
ЛВ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Пьер Вебо
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
24
Хокин Эспарса
ПП
0
Жорже Галан
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
20
Пауло Пеццолано
ЦП
16
Бруно Шина
ЦП
9
Алхассане Кейта
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Рикарду
3
Аспиликуэта
17
Хосечо
23
Серхио
20
Хуанфран
6
Ойер
17
Камуньяс
6
Некунам
24
Рупер
8
Шоджаеи
7
Аранда
3-2-2-1-2
13
Ават
4
Суарес
4
Рамис
16
Нуньеш
0
Хосеми
21
Айосе
19
Марти
5
Кастро
0
Туни
20
Адурис
9
Вебо
7
Аранда
0
Галан
0
Галан
7
Аранда
6
Некунам
10
Пуньяль
10
Пуньяль
6
Некунам
20
Хуанфран
24
Эспарса
24
Эспарса
20
Хуанфран
9
Вебо
20
Пеццолано
20
Пеццолано
9
Вебо
5
Кастро
2
Матьони
2
Матьони
5
Кастро
0
Туни
9
Кейта
9
Кейта
0
Туни
Остались в запасе
Осасуна
Мальорка
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
16
Бруно Шина
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
16
Бруно Шина
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Осасуна - Мальорка
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эль Садар
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