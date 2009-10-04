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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Осасуна
Хетафе - Осасуна: обзор матча 04 октября 2009
Хетафе
04.10.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 6 тур
2 : 1
Завершен
Осасуна
55'
К. Диас
76'
П. Леон
62'
К. Аранда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Осасуна
Желтая карточка
Х. Камуньяс
Замена
Ж. Галан
️️️️
Ф. Пуньяль
Замена
К. Мариус Контра
️️️️
П. Леон
Замена
Рупер
️️️️
Д. Некунам
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
Хуанфран
ГОЛ! 2:1!
П. Леон
Замена
Ману
️️️️
А. Гонсалес
ГОЛ! 1:1!
К. Аранда
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Ф. Каскеро
ГОЛ! 1:0!
К. Диас
Желтая карточка
Марио
Желтая карточка
В. Пандиани
Желтая карточка
Ф. Каскеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Фабио Селестини
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
6
Ойер
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
18
Дерек Боатенг
ЦП
7
Ману
АП
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
24
Рупер
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
0
Жорже Галан
ЦФ
4-3-1-2
19
Устари
2
Мане
6
Диас
23
Торрес
3
Марио
22
Каскеро
8
Гонсалес
17
Селестини
14
Леон
25
Альбин
9
Сольдадо
4-1-3-2
1
Рикарду
20
Хуанфран
17
Хосечо
4
Фланьо
18
Монреаль
6
Ойер
10
Пуньяль
6
Некунам
17
Камуньяс
12
Пандиани
7
Аранда
14
Леон
11
Контра
11
Контра
14
Леон
22
Каскеро
18
Боатенг
18
Боатенг
22
Каскеро
8
Гонсалес
7
Ману
7
Ману
8
Гонсалес
10
Пуньяль
0
Галан
0
Галан
10
Пуньяль
6
Некунам
24
Рупер
24
Рупер
6
Некунам
20
Хуанфран
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
20
Хуанфран
Остались в запасе
Хетафе
Осасуна
13
Жорди Кодина
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
Главный тренер
Виктор Муньос
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Главный тренер
Виктор Муньос
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Хетафе - Осасуна
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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