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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Осасуна
Вильярреал - Осасуна: обзор матча 31 января 2010
Вильярреал
31.01.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 20 тур
0 : 2
Завершен
Осасуна
15'
Хуанфран
85'
Хуанфран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Осасуна
Замена
Дади
️️️️
В. Пандиани
Желтая карточка
А. Ибагаса
Замена
Рупер
️️️️
Х. Камуньяс
ГОЛ! 0:2!
Хуанфран
Желтая карточка
Х. Льоренте
Замена
Х. Кальеха
️️️️
М. Шоджаеи
Замена
Д. Росси
️️️️
А. Лопес
Желтая карточка
А. Лопес
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Замена
А. Ибагаса
️️️️
Р. Пирес
Замена
Д. Эскудеро
️️️️
М. Сенна
15'
ГОЛ! 0:1!
Хуанфран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
19
Маркос Сенна
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
6
Джавад Некунам
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
16
Маркос Гульон
ЦП
19
Давид Фустер
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
24
Рупер
ЦП
0
Жорже Галан
ЦФ
0
Дади
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
5
Маркано
2
Годин
6
Лопес
8
Пирес
19
Сенна
21
Бруно
8
Кани
7
Нилмар
12
Льоренте
3-2-3-1-1
1
Рикарду
20
Хуанфран
23
Серхио
4
Фланьо
3
Аспиликуэта
18
Монреаль
6
Некунам
10
Пуньяль
17
Камуньяс
8
Шоджаеи
12
Пандиани
19
Сенна
0
Эскудеро
0
Эскудеро
19
Сенна
8
Пирес
7
Ибагаса
7
Ибагаса
8
Пирес
6
Лопес
25
Росси
25
Росси
6
Лопес
12
Пандиани
0
Дади
0
Дади
12
Пандиани
8
Шоджаеи
11
Кальеха
11
Кальеха
8
Шоджаеи
17
Камуньяс
24
Рупер
24
Рупер
17
Камуньяс
Остались в запасе
Вильярреал
Осасуна
1
Хавьер Олива
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
16
Маркос Гульон
ЦП
19
Давид Фустер
АП
Главный тренер
Иньиго Перес
0
Жорже Галан
ЦФ
2
Роберто
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
16
Маркос Гульон
ЦП
19
Давид Фустер
АП
Остались в запасе
0
Жорже Галан
ЦФ
2
Роберто
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Вильярреал - Осасуна
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Перес Бурруль
(Камарго)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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