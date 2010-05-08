Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Осасуна
Эспаньол - Осасуна: обзор матча 08 мая 2010
Эспаньол
08.05.2010, суббота, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 1
Завершен
Осасуна
50'
Х. Форлин
52'
П. Освальдо
6'
К. Вадоч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Осасуна
Замена
В. Пандиани
️️️️
Ф. Пуньяль
Замена
️️️️
П. Освальдо
Желтая карточка
Ж. Амат
Замена
Х. Эспарса
️️️️
Дади
Замена
Ж. Галан
️️️️
М. Шоджаеи
Замена
Р. Тамудо
️️️️
И. Алонсо
ГОЛ! 2:1!
П. Освальдо
ГОЛ! 1:1!
Х. Форлин
Замена
Ф. Ронкалья
️️️️
М. Уртадо
Желтая карточка
Х. Кальеха
Желтая карточка
П. Освальдо
ГОЛ! 0:1!
К. Вадоч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
10
Коро
АП
25
Хоан Верду
АП
24
Иван Алонсо
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Осасуна
2
Роберто
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
24
Рупер
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
0
Дади
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
9
Бен Саар
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Осасуна
1
Рикарду
ВР
23
Серхио
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Ойер
ОП
24
Хокин Эспарса
ПП
0
Жорже Галан
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
4-1-2-3
13
Камени
3
Гарсиа
18
Форлин
5
Амат
4
Руис
16
Уртадо
25
Верду
10
Коро
7
Кальехон
10
Освальдо
24
Алонсо
3-2-3-1-1
2
Роберто
18
Монреаль
17
Хосечо
4
Фланьо
3
Аспиликуэта
11
Кальеха
32
Вадоч
10
Пуньяль
24
Рупер
8
Шоджаеи
0
Дади
16
Уртадо
14
Ронкалья
14
Ронкалья
16
Уртадо
24
Алонсо
23
Тамудо
23
Тамудо
24
Алонсо
8
Шоджаеи
0
Галан
0
Галан
8
Шоджаеи
0
Дади
24
Эспарса
24
Эспарса
0
Дади
10
Пуньяль
12
Пандиани
12
Пандиани
10
Пуньяль
Остались в запасе
Эспаньол
Осасуна
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Рикарду
ВР
23
Серхио
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Ойер
ОП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
9
Бен Саар
ЦФ
Остались в запасе
1
Рикарду
ВР
23
Серхио
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Ойер
ОП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Эспаньол - Осасуна
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Олимпико де Монжуик
Новости команд
Все
Эспаньол
Осасуна
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+