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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Осасуна
Сарагоса - Осасуна: обзор матча 29 ноября 2009
Сарагоса
29.11.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 1
Завершен
Осасуна
27'
Д. Некунам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Осасуна
Желтая карточка
А. Агилар
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
Ж. Галан
️️️️
К. Аранда
Замена
К. Вадоч
️️️️
М. Шоджаеи
Замена
Х. Кальеха
️️️️
Хуанфран
Желтая карточка
Л. Понцио
Замена
Д. Пеннант
️️️️
Х. Лопес
Желтая карточка
Ойер
Замена
Эвертон
️️️️
Р. Пулидо
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
Желтая карточка
Х. Лопес
ГОЛ! 0:1!
Д. Некунам
Желтая карточка
Р. Пулидо
Желтая карточка
Р. Гони Байо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
0
Роберто Айяла
ЦЗ
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
21
Андер Эррера
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
0
Марко Бабич
ЦП
14
Габи
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
Осасуна
1
Рикарду
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
6
Ойер
ОП
6
Джавад Некунам
ЦП
24
Рупер
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
25
Виктор Лагуардия
ПЗ
7
Джермэйн Пеннант
ПП
30
Алекс Санчес
ЦФ
26
Эвертон
ЦФ
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
24
Хокин Эспарса
ПП
0
Жорже Галан
ЦФ
0
Дади
ЦФ
3-5-2
1
Лопес Вальехо
0
Айяла
6
Гони Байо
0
Пулидо
7
Лафита
0
Бабич
14
Габи
23
Понцио
21
Агилар
21
Эррера
7
Хорхе Лопес
4-1-3-1-1
1
Рикарду
3
Аспиликуэта
17
Хосечо
23
Серхио
20
Хуанфран
6
Ойер
6
Некунам
24
Рупер
17
Камуньяс
8
Шоджаеи
7
Аранда
7
Хорхе Лопес
7
Пеннант
7
Пеннант
7
Хорхе Лопес
0
Пулидо
26
Эвертон
26
Эвертон
0
Пулидо
7
Аранда
0
Галан
0
Галан
7
Аранда
20
Хуанфран
11
Кальеха
11
Кальеха
20
Хуанфран
8
Шоджаеи
32
Вадоч
32
Вадоч
8
Шоджаеи
Остались в запасе
Сарагоса
Осасуна
30
Алекс Санчес
ЦФ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
25
Виктор Лагуардия
ПЗ
0
Дади
ЦФ
2
Роберто
ВР
15
Роверсио
ЦЗ
24
Хокин Эспарса
ПП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
30
Алекс Санчес
ЦФ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
25
Виктор Лагуардия
ПЗ
Остались в запасе
0
Дади
ЦФ
2
Роберто
ВР
15
Роверсио
ЦЗ
24
Хокин Эспарса
ПП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Сарагоса - Осасуна
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Ла Ромареда
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