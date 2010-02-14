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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Осасуна
Севилья - Осасуна: обзор матча 14 февраля 2010
Севилья
14.02.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
35'
Л. Фабиано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Осасуна
Замена
К. Вадоч
️️️️
Х. Кальеха
Замена
Д. Перотти
️️️️
Д. Капель
Замена
Ж. Галан
️️️️
В. Пандиани
Замена
Ромарик
️️️️
Л. Фабиано
Замена
Дади
️️️️
М. Шоджаеи
Желтая карточка
Х. Кальеха
Желтая карточка
Ренато
Замена
А. Негредо
️️️️
Ф. Кануте
Желтая карточка
Н. Монреаль
Желтая карточка
Х. Эчаиде
ГОЛ! 1:0!
Л. Фабиано
Пас отдал
Д. Капель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
ЦП
9
Луис Фабиано
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
5
Хон Эчаиде
ПЗ
11
Хавьер Кальеха
ЛВ
6
Джавад Некунам
ЦП
10
Франциско Пуньяль
(К)
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
17
Хавьер Камуньяс
ПВ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
22
Альдо Душер
ЦП
5
Ромарик
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Осасуна
2
Роберто
ВР
15
Роверсио
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
24
Рупер
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
0
Жорже Галан
ЦФ
0
Дади
ЦФ
3-2-3-2
25
Палоп
16
Навас
17
Фасио
14
Эскюде
3
Адриано
18
Станкявичус
17
Капель
11
Ренато
16
Зокора
11
Кануте
9
Фабиано
4-2-3-1
1
Рикарду
5
Эчаиде
23
Серхио
4
Фланьо
18
Монреаль
6
Некунам
10
Пуньяль
17
Камуньяс
8
Шоджаеи
11
Кальеха
12
Пандиани
9
Фабиано
5
Ромарик
5
Ромарик
9
Фабиано
17
Капель
8
Перотти
8
Перотти
17
Капель
11
Кануте
21
Негредо
21
Негредо
11
Кануте
12
Пандиани
0
Галан
0
Галан
12
Пандиани
8
Шоджаеи
0
Дади
0
Дади
8
Шоджаеи
11
Кальеха
32
Вадоч
32
Вадоч
11
Кальеха
Остались в запасе
Севилья
Осасуна
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
22
Альдо Душер
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
2
Роберто
ВР
15
Роверсио
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
24
Рупер
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
22
Альдо Душер
ЦП
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
15
Роверсио
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
24
Рупер
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Севилья - Осасуна
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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