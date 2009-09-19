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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Севилья
Осасуна - Севилья: обзор матча 19 сентября 2009
Осасуна
19.09.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 3 тур
0 : 2
Завершен
Севилья
37'
А. Негредо
76'
Ф. Кануте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Севилья
+3
Желтая карточка
Лоло
Замена
Д. Капель
️️️️
Д. Перотти
Желтая карточка
С. Санчес
Вторая желтая
Серхио
Замена
К. Вадоч
️️️️
Ф. Пуньяль
Желтая карточка
К. Аранда
Желтая карточка
Ф. Наварро
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кануте
Пас отдал
Д. Перотти
Замена
Х. Навас
️️️️
Адриано
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Замена
А. Коне
️️️️
А. Негредо
Желтая карточка
Х. Кальеха
Замена
К. Аранда
️️️️
Хуанфран
+1
Желтая карточка
Д. Зокора
ГОЛ! 0:1!
А. Негредо
Пас отдал
Адриано
Желтая карточка
М. Шоджаеи
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
6
Ойер
ОП
24
Рупер
ЦП
10
Франциско Пуньяль
(К)
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
20
Хуанфран
ПП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
8
Лоло
ЦП
3
Адриано
ПП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Осасуна
2
Роберто
ВР
15
Роверсио
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
24
Хокин Эспарса
ПП
0
Жорже Галан
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
11
Ренато
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Рикарду
11
Кальеха
4
Фланьо
23
Серхио
6
Ойер
17
Камуньяс
24
Рупер
10
Пуньяль
20
Хуанфран
8
Шоджаеи
12
Пандиани
4-4-2
25
Палоп
20
Санчес
3
Драгутинович
5
Скиллачи
3
Наварро
3
Адриано
16
Зокора
8
Лоло
8
Перотти
21
Негредо
11
Кануте
10
Пуньяль
32
Вадоч
32
Вадоч
10
Пуньяль
20
Хуанфран
7
Аранда
7
Аранда
20
Хуанфран
3
Адриано
16
Навас
16
Навас
3
Адриано
8
Перотти
17
Капель
17
Капель
8
Перотти
21
Негредо
2
Коне
2
Коне
21
Негредо
Остались в запасе
Осасуна
Севилья
0
Жорже Галан
ЦФ
2
Роберто
ВР
15
Роверсио
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
24
Хокин Эспарса
ПП
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Ренато
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
0
Жорже Галан
ЦФ
2
Роберто
ВР
15
Роверсио
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
24
Хокин Эспарса
ПП
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Ренато
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Осасуна - Севилья
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 21:55 (прямая)
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