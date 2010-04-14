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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Малага
Осасуна - Малага: обзор матча 14 апреля 2010
Осасуна
14.04.2010, среда, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 2
Завершен
Малага
10'
В. Пандиани
48'
В. Пандиани
31'
Ф. Кайседо
76'
Н. Баха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Малага
Красная карточка
Серхио
Вторая желтая
И. Гонсалес
Желтая карточка
Апоньо
Замена
Ж. Галан
️️️️
К. Аранда
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
Хуанфран
ГОЛ! 2:2!
Н. Баха
Желтая карточка
И. Гонсалес
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Ф. Кайседо
Замена
️️️️
Д. Торибио
ГОЛ! 2:1!
В. Пандиани
Замена
Вальдо
️️️️
Фернандо
Желтая карточка
П. Мтилига
Желтая карточка
Дуда
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кайседо
Желтая карточка
К. Аранда
20'
14'
Желтая карточка
Ф. Кайседо
ГОЛ! 1:0!
В. Пандиани
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
0
Ману
ЛЗ
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
50
Ороско
ЦЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
8
Фернандо
ЦП
32
Апоньо
ЦП
6
Даниэл Торибио
ЦП
14
Набиль Баха
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
6
Ойер
ОП
5
Хон Эчаиде
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
0
Жорже Галан
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
24
Элдер Росарио
ЦЗ
5
Милан Степанов
ЦЗ
24
Хуанито
ЦП
23
Вальдо
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
5
Альберт Луке
ЦФ
3-2-3-2
1
Рикарду
20
Хуанфран
17
Хосечо
23
Серхио
18
Монреаль
3
Аспиликуэта
17
Камуньяс
32
Вадоч
10
Пуньяль
12
Пандиани
7
Аранда
4-3-2-1
78
Мунуа
0
Ману
50
Ороско
88
Гонсалес
8
Мтилига
8
Фернандо
32
Апоньо
6
Торибио
14
Баха
17
Дуда
10
Кайседо
7
Аранда
0
Галан
0
Галан
7
Аранда
20
Хуанфран
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
20
Хуанфран
8
Фернандо
23
Вальдо
23
Вальдо
8
Фернандо
10
Кайседо
45
Форестьери
45
Форестьери
10
Кайседо
Остались в запасе
Осасуна
Малага
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
6
Ойер
ОП
5
Хон Эчаиде
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
0
Франсеск Арнау
ВР
24
Элдер Росарио
ЦЗ
5
Милан Степанов
ЦЗ
24
Хуанито
ЦП
5
Альберт Луке
ЦФ
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
6
Ойер
ОП
5
Хон Эчаиде
ЦП
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
24
Элдер Росарио
ЦЗ
5
Милан Степанов
ЦЗ
24
Хуанито
ЦП
5
Альберт Луке
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Осасуна - Малага
1
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Эль Садар
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