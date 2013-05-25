Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Максим Усанов
Статистика
Максим Усанов - статистика
Завершил карьеру
5 марта 1985 (41)
#23 | Защитник
180 см | 75 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Премьер-лига 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сочи
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сочи
0 : 0
25.05.2013
Урал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Сочи
0 : 3
20.05.2013
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
1 : 0
13.05.2013
Сочи
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Сочи
1 : 1
07.05.2013
Салют
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Нефтехимик
2 : 0
29.04.2013
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сочи
1 : 0
22.04.2013
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Сочи
1 : 0
08.04.2013
Торпедо
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Уфа
1 : 2
01.04.2013
Сочи
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
1 : 0
20.11.2012
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сочи
2 : 1
16.11.2012
Енисей
89' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Сочи
3 : 1
12.11.2012
Новокузнецк
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Cибирь
2 : 0
06.11.2012
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ротор
2 : 0
22.10.2012
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сочи
3 : 1
15.10.2012
Шинник
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Салют
0 : 1
08.10.2012
Сочи
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сочи
0 : 1
01.10.2012
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
3 : 2
21.09.2012
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Сочи
2 : 1
06.09.2012
Уфа
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Спартак-Нальчик
0 : 2
28.08.2012
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сочи
0 : 1
22.08.2012
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
17.08.2012
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сочи
0 : 0
13.08.2012
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Новокузнецк
0 : 0
06.08.2012
Сочи
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
3 : 2
31.07.2012
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Енисей
1 : 1
23.07.2012
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Сочи
1 : 3
17.07.2012
Томь
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Урал
4 : 0
09.07.2012
Сочи
73' - 90'
Главные новости
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
2
Видео
Игрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
1
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
5
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
16
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
2
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+