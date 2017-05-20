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Марио Фернандес
Статистика
Марио Фернандес - статистика
Завершил карьеру
30 апреля 1988 (38)
| Вратарь
184 см | 78 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
7
-16
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Севилья
5 : 0
20.05.2017
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Осасуна
2 : 1
13.05.2017
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Барселона
7 : 1
26.04.2017
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
2 : 2
22.04.2017
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Алавес
0 : 1
05.04.2017
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
1 : 2
01.04.2017
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
1 : 4
01.03.2017
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
3 : 0
26.02.2017
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
3 : 0
19.02.2017
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1 : 3
11.02.2017
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
1 : 1
27.01.2017
Малага
1' - 90'
19'
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
3 : 4
22.01.2017
Севилья
1' - 90'
81'
Испания. Примера, 18 тур
Гранада
1 : 1
15.01.2017
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
3 : 3
09.01.2017
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Депортиво
2 : 0
18.12.2016
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
0 : 3
10.12.2016
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Спортинг
3 : 1
04.12.2016
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0 : 3
27.11.2016
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Леганес
2 : 0
21.11.2016
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
0 : 1
05.11.2016
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
1 : 1
30.10.2016
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
1 : 2
21.10.2016
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
3 : 1
25.09.2016
Осасуна
1' - 46'
23'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
1 : 2
22.09.2016
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Осасуна
0 : 0
18.09.2016
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Реал
5 : 2
10.09.2016
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 2
27.08.2016
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Малага
1 : 1
19.08.2016
Осасуна
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