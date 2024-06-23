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Виктор Руис - статистика

Завершил карьеру
25 января 1989 (37), Эсплугес-де-Льобрегат
#4 | Защитник
184 см | 80 кг
Испания
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
16
0
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, Финал
Эспаньол
2 : 0
23.06.2024
Овьедо
79' - 90'
Испания. Сегунда, Финал
Овьедо
1 : 0
16.06.2024
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Эспаньол
0 : 0
13.06.2024
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Эспаньол
0 : 0
13.06.2024
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Эспаньол
0 : 0
13.06.2024
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Спортинг
0 : 1
09.06.2024
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Спортинг
0 : 1
09.06.2024
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Спортинг
0 : 1
09.06.2024
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Эспаньол
2 : 1
20.05.2024
Овьедо
81' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
0 : 0
11.05.2024
Эспаньол
73' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Эспаньол
0 : 0
05.05.2024
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Эльче
2 : 2
27.04.2024
Эспаньол
87' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Эспаньол
1 : 1
21.04.2024
ФК Андорра
1' - 46'
37'
Испания. Сегунда, 35 тур
Леганес
0 : 0
12.04.2024
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Эспаньол
2 : 1
07.04.2024
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Бургос
0 : 0
29.03.2024
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Эспаньол
1 : 1
23.03.2024
Тенерифе
1' - 90'
84'
Испания. Сегунда, 31 тур
Сарагоса
0 : 1
17.03.2024
Эспаньол
1' - 72'
37'
Испания. Сегунда, 30 тур
Алькоркон
1 : 1
10.03.2024
Эспаньол
1' - 90'
74'
Испания. Сегунда, 29 тур
Эспаньол
0 : 0
02.03.2024
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Эйбар
2 : 3
24.02.2024
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Эспаньол
3 : 0
17.02.2024
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Расинг
2 : 0
10.02.2024
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Эспаньол
2 : 1
04.02.2024
Леванте
1' - 66'
2'
21'
Испания. Сегунда, 24 тур
Эльденсе
3 : 2
28.01.2024
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Эспаньол
2 : 1
20.01.2024
Вильярреал Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 22 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
13.01.2024
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эспаньол
2 : 2
03.11.2023
Эйбар
1' - 49'
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
2 : 0
28.10.2023
Эспаньол
46' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Эспаньол
0 : 1
20.10.2023
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 11 тур
Эспаньол
2 : 0
14.10.2023
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 10 тур
Вильярреал Б
3 : 1
09.10.2023
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 9 тур
Картахена
0 : 2
05.10.2023
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Эспаньол
3 : 0
02.10.2023
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 7 тур
Тенерифе
1 : 0
25.09.2023
Эспаньол
Был в запасе
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