Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Виктор Руис
Статистика
Виктор Руис - статистика
Завершил карьеру
25 января 1989 (37), Эсплугес-де-Льобрегат
#4 | Защитник
184 см | 80 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Лига Европы 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Турция. Суперлига 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
16
0
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, Финал
Эспаньол
2 : 0
23.06.2024
Овьедо
79' - 90'
Испания. Сегунда, Финал
Овьедо
1 : 0
16.06.2024
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Эспаньол
0 : 0
13.06.2024
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Эспаньол
0 : 0
13.06.2024
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Эспаньол
0 : 0
13.06.2024
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Спортинг
0 : 1
09.06.2024
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Спортинг
0 : 1
09.06.2024
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Спортинг
0 : 1
09.06.2024
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Эспаньол
2 : 1
20.05.2024
Овьедо
81' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
0 : 0
11.05.2024
Эспаньол
73' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Эспаньол
0 : 0
05.05.2024
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Эльче
2 : 2
27.04.2024
Эспаньол
87' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Эспаньол
1 : 1
21.04.2024
ФК Андорра
1' - 46'
37'
Испания. Сегунда, 35 тур
Леганес
0 : 0
12.04.2024
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Эспаньол
2 : 1
07.04.2024
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Бургос
0 : 0
29.03.2024
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Эспаньол
1 : 1
23.03.2024
Тенерифе
1' - 90'
84'
Испания. Сегунда, 31 тур
Сарагоса
0 : 1
17.03.2024
Эспаньол
1' - 72'
37'
Испания. Сегунда, 30 тур
Алькоркон
1 : 1
10.03.2024
Эспаньол
1' - 90'
74'
Испания. Сегунда, 29 тур
Эспаньол
0 : 0
02.03.2024
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Эйбар
2 : 3
24.02.2024
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Эспаньол
3 : 0
17.02.2024
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Расинг
2 : 0
10.02.2024
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Эспаньол
2 : 1
04.02.2024
Леванте
1' - 66'
2'
21'
Испания. Сегунда, 24 тур
Эльденсе
3 : 2
28.01.2024
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Эспаньол
2 : 1
20.01.2024
Вильярреал Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 22 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
13.01.2024
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эспаньол
2 : 2
03.11.2023
Эйбар
1' - 49'
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
2 : 0
28.10.2023
Эспаньол
46' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Эспаньол
0 : 1
20.10.2023
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 11 тур
Эспаньол
2 : 0
14.10.2023
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 10 тур
Вильярреал Б
3 : 1
09.10.2023
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 9 тур
Картахена
0 : 2
05.10.2023
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Эспаньол
3 : 0
02.10.2023
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 7 тур
Тенерифе
1 : 0
25.09.2023
Эспаньол
Был в запасе
Главные новости
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
1
Видео
Игрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
1
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
2
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
9
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
2
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
3
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
1
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+