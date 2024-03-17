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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сарагоса - Эспаньол
Сарагоса - Эспаньол: обзор матча 17 марта 2024
Сарагоса
17.03.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 31 тур
0 : 1
Завершен
Эспаньол
7'
Х. Пуадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарагоса - Эспаньол
Замена
Ф. Гамес
️️️️
Q. Lecoeuche
90'
+1
Замена
М. Агуадо
️️️️
F. Serrano
86'
79'
Замена
О. Хиль
️️️️
Б. Оливан
72'
Замена
Н. Меламед
️️️️
А. Агуадо
72'
Замена
С. Гомес
️️️️
В. Руис
69'
Желтая карточка
О. Эль-Хилали
Замена
И. Асон
️️️️
С. Бакиш
66'
58'
Желтая карточка
Ж. Гарсия
46'
Замена
П. Милья
️️️️
М. Брейтуэйт
37'
Желтая карточка
В. Руис
31'
Желтая карточка
Б. Оливан
27'
Замена
Ж. Каррерас
️️️️
Р. Санчес
7'
ГОЛ! 0:1!
Х. Пуадо
Пас отдал
Б. Оливан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Эдгар Бадия
ВР
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
15
Jair Amador
(К)
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
11
Майкель Меса
АП
11
Виктор Мольехо
ПВ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
16
F. Serrano
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К)
ЛВ
20
Хосе Грагера
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Сарагоса
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
16
Хауме Грау
ЦП
18
Марк Агуадо
ЦП
20
Иван Асон
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
33
Адриан Лисо
ЦФ
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
31
Llorenç Serred
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-1-2-4
13
Бадия
6
Моуриньо
15
16
Франкес
20
Мойя
11
Меса
11
Мольехо
13
12
Бакиш
11
Валера
16
3-2-3-1-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
4
Руис
22
Санчес
5
Оливан
20
Грагера
18
Агуадо
88
Баре
7
Пуадо
22
Брейтуэйт
13
15
Гамес
15
Гамес
13
16
18
Агуадо
18
Агуадо
16
12
Бакиш
20
Асон
20
Асон
12
Бакиш
4
Руис
21
Гомес
21
Гомес
4
Руис
5
Оливан
27
Хиль
27
Хиль
5
Оливан
18
Агуадо
10
Меламед
10
Меламед
18
Агуадо
22
Брейтуэйт
11
Милья
11
Милья
22
Брейтуэйт
22
Санчес
17
Каррерас
17
Каррерас
22
Санчес
Остались в запасе
Сарагоса
Эспаньол
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
16
Хауме Грау
ЦП
21
Ману Вальехо
ЛВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
33
Адриан Лисо
ЦФ
1
Анхель Фортуньо
ВР
31
Llorenç Serred
ВР
10
Поль Лосано
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
16
Хауме Грау
ЦП
21
Ману Вальехо
ЛВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
33
Адриан Лисо
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
31
Llorenç Serred
ВР
10
Поль Лосано
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Сарагоса - Эспаньол
4
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
22
Офсайды
3
2
Количество передач
463
313
Сейвы
0
1
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Дамаско Арседиано Монескильо
Стадион:
La Romareda, Saragossa
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