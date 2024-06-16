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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Овьедо - Эспаньол
Овьедо - Эспаньол: обзор матча 16 июня 2024
Овьедо
16.06.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, Финал
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Эспаньол
72'
Алемао
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Овьедо - Эспаньол
87'
Желтая карточка
Б. Кейта
Замена
Борха
️️️️
Алемао
79'
Замена
С. Хоменченко
️️️️
Луисми
79'
77'
Замена
Б. Кейта
️️️️
О. Хиль
76'
Замена
П. Милья
️️️️
Б. Оливан
ГОЛ! 1:0!
Алемао
Пас отдал
О. Луэнго
72'
71'
Желтая карточка
О. Хиль
Желтая карточка
Луисми
67'
63'
Замена
С. Гомес
️️️️
Х. Пуадо
62'
Замена
Н. Меламед
️️️️
А. Агуадо
62'
Замена
С. Санчес
️️️️
Ж. Каррерас
Замена
Д. Дубасен
️️️️
П. де ла Фуэнте
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
12
Дани Кальво
(К)
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
10
Sebas Moyano
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
19
Луисми
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
9
Алемао
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К)
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
16
Борха Санчес
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
5
Сантьяго Хоменченко
ЦП
38
Masca
ЦФ
17
Борха
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
12
Gastón Valles
ЦФ
23
Антониу Рока
ЦФ
3-1-4-1-1
13
Роман
15
Помарес
15
Луэнго
12
Кальво
11
Коломбатто
10
18
де ла Фуэнте
19
Луисми
20
Сеоане
17
Росада
9
Алемао
4-3-2-1
1
Гарсия
27
Хиль
6
Кабрера
20
Калеро
5
Оливан
18
Агуадо
20
Грагера
88
Баре
17
Каррерас
7
Пуадо
22
Брейтуэйт
18
де ла Фуэнте
21
Дубасен
21
Дубасен
18
де ла Фуэнте
19
Луисми
5
Хоменченко
5
Хоменченко
19
Луисми
9
Алемао
17
Борха
17
Борха
9
Алемао
7
Пуадо
21
Гомес
21
Гомес
7
Пуадо
18
Агуадо
10
Меламед
10
Меламед
18
Агуадо
5
Оливан
11
Милья
11
Милья
5
Оливан
17
Каррерас
25
Санчес
25
Санчес
17
Каррерас
27
Хиль
17
Кейта
17
Кейта
27
Хиль
Остались в запасе
Овьедо
Эспаньол
1
Quentin Braat
ВР
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
16
Борха Санчес
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
38
Masca
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
1
Фернандо Пачеко
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
12
Gastón Valles
ЦФ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
16
Борха Санчес
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
38
Masca
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
12
Gastón Valles
ЦФ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Овьедо - Эспаньол
1
2
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
14
17
Офсайды
1
1
Количество передач
363
338
Сейвы
0
3
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Дамаско Арседиано Монескильо
Стадион:
Карлос Тартьере
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