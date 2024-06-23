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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эспаньол - Овьедо
Эспаньол - Овьедо: обзор матча 23 июня 2024
Эспаньол
23.06.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, Финал
2 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Овьедо
44'
Х. Пуадо
45+2'
Х. Пуадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Овьедо
Замена
П. Лосано
️️️️
Х. Пуадо
87'
Замена
В. Руис
️️️️
К. Баре
79'
Замена
С. Санчес
️️️️
Ж. Каррерас
79'
Замена
А. Агуадо
️️️️
Н. Меламед
79'
76'
Замена
Борха
️️️️
Х. Сеоане
74'
Желтая карточка
Х. Сеоане
Замена
Б. Оливан
️️️️
П. Милья
69'
Желтая карточка
П. Милья
64'
63'
Замена
С. Касорла
️️️️
Луисми
Желтая карточка
К. Баре
47'
46'
Замена
А. Бретонес
️️️️
К. Помарес
ГОЛ! 2:0!
Х. Пуадо
Пас отдал
П. Милья
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Х. Пуадо
Пас отдал
Н. Меламед
44'
41'
Желтая карточка
В. Росада
Желтая карточка
Л. Кабрера
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Хави Пуадо
(К)
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
12
Дани Кальво
(К)
ЦЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
19
Луисми
ЦП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
9
Алемао
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
12
Gastón Valles
ЦФ
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Борха Санчес
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
5
Сантьяго Хоменченко
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
9
Алекс Мильян
ЦФ
17
Борха
ЦФ
38
Masca
ЦФ
3-2-3-2
1
Гарсия
20
Калеро
6
Кабрера
23
Эль-Хилали
88
Баре
20
Грагера
11
Милья
7
Пуадо
17
Каррерас
22
Брейтуэйт
10
Меламед
3-1-4-1-1
13
Роман
15
Луэнго
12
Кальво
15
Помарес
11
Коломбатто
21
Дубасен
20
Сеоане
10
19
Луисми
17
Росада
9
Алемао
11
Милья
5
Оливан
5
Оливан
11
Милья
88
Баре
4
Руис
4
Руис
88
Баре
10
Меламед
18
Агуадо
18
Агуадо
10
Меламед
7
Пуадо
10
Лосано
10
Лосано
7
Пуадо
17
Каррерас
25
Санчес
25
Санчес
17
Каррерас
19
Луисми
8
Касорла
8
Касорла
19
Луисми
15
Помарес
23
Бретонес
23
Бретонес
15
Помарес
20
Сеоане
17
Борха
17
Борха
20
Сеоане
Остались в запасе
Эспаньол
Овьедо
1
Фернандо Пачеко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
17
Бальде Кейта
ЦФ
12
Gastón Valles
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
1
Quentin Braat
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
5
Сантьяго Хоменченко
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
16
Борха Санчес
ЛВ
9
Алекс Мильян
ЦФ
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
17
Бальде Кейта
ЦФ
12
Gastón Valles
ЦФ
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
5
Сантьяго Хоменченко
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
16
Борха Санчес
ЛВ
9
Алекс Мильян
ЦФ
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Эспаньол - Овьедо
3
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
21
16
Офсайды
0
1
Количество передач
327
381
Сейвы
2
0
Точность передач %
75
79
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Кордеро Вега
Стадион:
Стейдж Фронт
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