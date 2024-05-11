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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вальядолид - Эспаньол
Вальядолид - Эспаньол: обзор матча 11 мая 2024
Вальядолид
11.05.2024, суббота, 19:30
Испания. Сегунда, 39 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Эспаньол
Желтая карточка
И. Санчес
90'
+10
90'
+9
Желтая карточка
Б. Оливан
90'
+8
Желтая карточка
П. Милья
Желтая карточка
В. Месегер
81'
73'
Замена
В. Руис
️️️️
О. Хиль
Замена
С. Юрич
️️️️
Л. Оливейра
73'
Замена
А. Негредо
️️️️
С. Эскудеро
72'
Замена
Р. Моро
️️️️
Х. Санчес
72'
67'
Желтая карточка
О. Хиль
65'
Вторая желтая
Н. Меламед
57'
Замена
К. Баре
️️️️
А. Агуадо
45'
+7
Желтая карточка
Х. Грагера
Замена
Л. Роша
️️️️
Ануар
34'
32'
Желтая карточка
Н. Меламед
Желтая карточка
Ануар
29'
Желтая карточка
Л. Оливейра
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
(К)
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
23
Виктор Месегер
ЦП
6
Мончу
ЦП
23
Ануар
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
19
Адриан Арну
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
(К)
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
20
Хосе Грагера
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
12
Gastón Valles
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
92
Isra Sala
ЦФ
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Масип
5
Таррега
15
Санчес
2
Оливейра
18
Эскудеро
2
Перес
23
Месегер
6
Мончу
23
Ануар
10
Санчес
19
Арну
4-2-2-2
1
Гарсия
27
Хиль
21
Гомес
6
Кабрера
5
Оливан
20
Грагера
18
Агуадо
17
Каррерас
10
Меламед
22
Брейтуэйт
12
23
Ануар
2
Роша
2
Роша
23
Ануар
2
Оливейра
24
Юрич
24
Юрич
2
Оливейра
18
Эскудеро
21
Негредо
21
Негредо
18
Эскудеро
15
Санчес
18
Моро
18
Моро
15
Санчес
27
Хиль
4
Руис
4
Руис
27
Хиль
18
Агуадо
88
Баре
88
Баре
18
Агуадо
Остались в запасе
Вальядолид
Эспаньол
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
92
Isra Sala
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
92
Isra Sala
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Вальядолид - Эспаньол
4
1
5
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
19
Офсайды
3
1
Количество передач
463
336
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
69
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Кордеро Вега
Стадион:
Хосе Соррилья
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