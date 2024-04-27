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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльче - Эспаньол
Эльче - Эспаньол: обзор матча 27 апреля 2024
Эльче
27.04.2024, суббота, 19:30
Испания. Сегунда, 37 тур
2 : 2
Завершен
Эспаньол
12'
М. Эль-Гезуани
2'
Х. Пуадо
71'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Эспаньол
87'
Замена
К. Баре
️️️️
Х. Пуадо
87'
Замена
В. Руис
️️️️
А. Агуадо
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Н. Кастро
83'
Замена
А. Пучмаль
️️️️
Н. Фернандес Меркау
83'
80'
Желтая карточка
Х. Грагера
76'
Желтая карточка
О. Эль-Хилали
Замена
А. Фебас
️️️️
М. Гаспар
75'
71'
ГОЛ! 1:2!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
О. Эль-Хилали
Замена
О. Плано
️️️️
С. Бермехо
56'
54'
Замена
П. Милья
️️️️
П. Лосано
37'
Желтая карточка
П. Лосано
Желтая карточка
П. Бигас
32'
24'
Желтая карточка
С. Гомес
ГОЛ! 1:1!
М. Эль-Гезуани
12'
2'
ГОЛ! 0:1!
Х. Пуадо
Пас отдал
М. Брейтуэйт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
6
Педро Бигас
(К)
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
17
Серхио Бермехо
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
8
Николас Кастро
АП
17
Хосан
ПВ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
(К)
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
14
Алейш Фебас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
11
Ману Ньето
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
12
Gastón Valles
ЦФ
4-2-3-1
1
Дитуро
7
Фернандес Меркау
6
Бигас
5
Каррейра
2
Гаспар
17
Бермехо
18
Дональд
20
Моренте
8
Кастро
17
Хосан
9
Эль-Гезуани
4-3-2-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
21
Гомес
6
Кабрера
5
Оливан
18
Агуадо
10
Лосано
20
Грагера
17
Каррерас
7
Пуадо
22
Брейтуэйт
8
Кастро
16
Гонсалес
16
Гонсалес
8
Кастро
2
Гаспар
14
Фебас
14
Фебас
2
Гаспар
7
Фернандес Меркау
17
Пучмаль
17
Пучмаль
7
Фернандес Меркау
17
Бермехо
20
Плано
20
Плано
17
Бермехо
18
Агуадо
4
Руис
4
Руис
18
Агуадо
7
Пуадо
88
Баре
88
Баре
7
Пуадо
10
Лосано
11
Милья
11
Милья
10
Лосано
Остались в запасе
Эльче
Эспаньол
8
Мигель Сан Роман
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
4
Родриго Мендоса
ЦП
11
Ману Ньето
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
1
Фернандо Пачеко
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
12
Gastón Valles
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
4
Родриго Мендоса
ЦП
11
Ману Ньето
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
12
Gastón Valles
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Эльче - Эспаньол
2
4
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
22
Офсайды
2
1
Количество передач
493
352
Сейвы
2
1
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Альваро Морено Арагон
Стадион:
Мартинес Валеро
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