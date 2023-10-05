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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Картахена - Эспаньол
Картахена - Эспаньол: обзор матча 05 октября 2023
Картахена
05.10.2023, четверг, 22:30
Испания. Сегунда, 9 тур
0 : 2
Завершен
Эспаньол
20'
П. Милья
90+3'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Картахена - Эспаньол
Желтая карточка
Джони
90'
+8
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Рамон
Желтая карточка
Т. Аларкон
90'
+1
87'
Замена
О. Хиль
️️️️
О. Эль-Хилали
87'
Замена
Рамон
️️️️
Э. Экспозито
Замена
Джони
️️️️
И. Янссон
86'
75'
Замена
Ф. Калеро
️️️️
С. Гомес
75'
Замена
А. Агуадо
️️️️
П. Лосано
Замена
Х. Нарваэс
️️️️
Г. Верду
74'
67'
Замена
Х. Грагера
️️️️
Н. Меламед
Желтая карточка
У. Эмбалу
61'
61'
Желтая карточка
П. Лосано
Замена
Х. Аламо
️️️️
М. Рико
58'
Замена
Э. Эвел
️️️️
Л. Муньос
58'
39'
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
32'
Желтая карточка
Н. Меламед
20'
ГОЛ! 0:1!
П. Милья
Пас отдал
Х. Пуадо
Желтая карточка
М. Рико
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
14
Иван Калеро
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
6
Томас Аларкон
ОП
21
Исак Янссон
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
8
Луис Муньос
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
27
Jose Saldaña
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
24
Джони
ЛВ
8
Эктор Эвел
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Рамон
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Мартинес
14
Калеро
5
Верду
3
Фонтан
4
Алкала
6
Аларкон
21
Янссон
17
Рико
11
Эмбалу
8
Муньос
9
Ортуньо
4-2-3-1
1
Пачеко
23
Эль-Хилали
21
Гомес
6
Кабрера
5
Оливан
8
Экспозито
10
Лосано
7
Пуадо
10
Меламед
11
Милья
22
Брейтуэйт
8
Муньос
8
Эвел
8
Эвел
8
Муньос
21
Янссон
24
Джони
24
Джони
21
Янссон
17
Рико
8
Аламо
8
Аламо
17
Рико
5
Верду
12
Нарваэс
12
Нарваэс
5
Верду
8
Экспозито
13
Рамон
13
Рамон
8
Экспозито
21
Гомес
12
Калеро
12
Калеро
21
Гомес
23
Эль-Хилали
27
Хиль
27
Хиль
23
Эль-Хилали
10
Лосано
18
Агуадо
18
Агуадо
10
Лосано
10
Меламед
20
Грагера
20
Грагера
10
Меламед
Остались в запасе
Картахена
Эспаньол
13
Raúl Lizoain
ВР
27
Jose Saldaña
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
22
Хуан Карлос
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Остались в запасе
13
Raúl Lizoain
ВР
27
Jose Saldaña
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
22
Хуан Карлос
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Картахена - Эспаньол
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
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