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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Бургос - Эспаньол
Бургос - Эспаньол: обзор матча 29 марта 2024
Бургос
29.03.2024, пятница, 22:30
Испания. Сегунда, 33 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бургос - Эспаньол
Замена
Х. Монтиэль
️️️️
М. Атьенса
87'
78'
Желтая карточка
Х. Грагера
78'
Замена
Х. Ласо
️️️️
К. Баре
Замена
А. Бермехо
️️️️
D. Ojeda
75'
Замена
E. D. Espiau Hernandez
️️️️
Ф. Ниньо
75'
Желтая карточка
Матос
68'
65'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Н. Меламед
65'
Замена
А. Агуадо
️️️️
П. Милья
65'
Замена
С. Санчес
️️️️
Ж. Каррерас
Замена
Г. Сьерра
️️️️
K. Appin
59'
53'
Желтая карточка
П. Милья
Желтая карточка
Х. Антонио Каро
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Ниньо
39'
Желтая карточка
К. Санчес
11'
11'
Желтая карточка
К. Баре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
3
Матос
ЛЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
4
Унаи Эльхесабаль
(К)
ЦЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
21
D. Ojeda
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
(К)
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
20
Хосе Грагера
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Бургос
8
Грего Сьерра
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
95
Алекс Бермехо
ЛВ
9
Хони Монтиэль
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
12
Gastón Valles
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
4-3-1-2
13
Каро
3
Матос
18
4
Эльхесабаль
12
Арройо
22
Санкрис
20
Атьенса
10
16
Санчес
14
Ниньо
21
4-2-3-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
21
Гомес
6
Кабрера
5
Оливан
20
Грагера
88
Баре
17
Каррерас
7
Пуадо
10
Меламед
11
Милья
10
8
Сьерра
8
Сьерра
10
20
Атьенса
9
Монтиэль
9
Монтиэль
20
Атьенса
21
95
Бермехо
95
Бермехо
21
14
Ниньо
99
99
14
Ниньо
11
Милья
18
Агуадо
18
Агуадо
11
Милья
88
Баре
16
Ласо
16
Ласо
88
Баре
17
Каррерас
25
Санчес
25
Санчес
17
Каррерас
10
Меламед
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
10
Меламед
Остались в запасе
Бургос
Эспаньол
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
1
Фернандо Пачеко
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
12
Gastón Valles
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
12
Gastón Valles
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Бургос - Эспаньол
4
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
7
Нарушения
12
13
Офсайды
4
1
Количество передач
373
384
Сейвы
2
5
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Кордеро Вега
Стадион:
Эль Плантио
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