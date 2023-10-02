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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эспаньол - Расинг де Феррол
Эспаньол - Расинг де Феррол: обзор матча 02 октября 2023
Эспаньол
02.10.2023, понедельник, 22:00
Испания. Сегунда, 8 тур
3 : 0
Завершен
Расинг де Феррол
41'
М. Брейтуэйт
47'
П. Милья
71'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Расинг де Феррол
84'
Замена
Э. Пена
️️️️
Х. Дельмас
73'
Желтая карточка
N. Sánchez
Замена
С. Гомес
️️️️
Ф. Калеро
73'
ГОЛ! 3:0!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
А. Агуадо
71'
Замена
Х. Грагера
️️️️
П. Лосано
67'
59'
Замена
С. Куберо
️️️️
К. Висенте
59'
Замена
А. Хименес
️️️️
S. Merino
Замена
А. Агуадо
️️️️
К. Баре
57'
Замена
Рамон
️️️️
Н. Меламед
57'
ГОЛ! 2:0!
П. Милья
Пас отдал
П. Лосано
47'
46'
Замена
Ф. Мансанара
️️️️
Х. Сене
ГОЛ! 1:0!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
К. Баре
41'
Желтая карточка
К. Баре
37'
28'
Желтая карточка
Х. Дельмас
28'
Красная карточка
М. Дельгадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
14
Jon Garcia
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
7
Карлос Висенте
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
15
Давид Кастро
ЦФ
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Рамон
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Расинг де Феррол
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
3
Fernando Pumar
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
8
Эбер Пена
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
4-2-3-1
1
Пачеко
5
Оливан
12
Калеро
6
Кабрера
23
Эль-Хилали
88
Баре
10
Лосано
11
Милья
7
Пуадо
10
Меламед
22
Брейтуэйт
2-2-5
13
14
2
Дельмас
7
Висенте
8
Берналь
16
Дельгадо
9
14
Лосада
23
10
Сене
10
Меламед
13
Рамон
13
Рамон
10
Меламед
12
Калеро
21
Гомес
21
Гомес
12
Калеро
10
Лосано
20
Грагера
20
Грагера
10
Лосано
88
Баре
18
Агуадо
18
Агуадо
88
Баре
10
Сене
16
Мансанара
16
Мансанара
10
Сене
7
Висенте
2
Куберо
2
Куберо
7
Висенте
2
Дельмас
8
Пена
8
Пена
2
Дельмас
9
20
Хименес
20
Хименес
9
Остались в запасе
Эспаньол
Расинг де Феррол
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
3
Fernando Pumar
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
9
Manu Justo
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Остались в запасе
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
3
Fernando Pumar
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
9
Manu Justo
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча Эспаньол - Расинг де Феррол
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
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