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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эспаньол - Уэска
Эспаньол - Уэска: обзор матча 02 марта 2024
Эспаньол
02.03.2024, суббота, 18:15
Испания. Сегунда, 29 тур
0 : 0
Завершен
Уэска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Уэска
88'
Желтая карточка
Х. Ньето
86'
Замена
R. Tresaco
️️️️
Ж. Валентин
86'
Замена
C. Gutiérrez
️️️️
Х. Мартинес
Замена
Б. Кейта
️️️️
Х. Пуадо
85'
77'
Желтая карточка
Э. Соррилья
Замена
Х. Грагера
️️️️
К. Баре
72'
Замена
Ж. Каррерас
️️️️
С. Санчес
72'
71'
Замена
Х. Ньето
️️️️
I. Martos
71'
Замена
К. Хашимото
️️️️
I. Kortajarena
Желтая карточка
К. Баре
66'
65'
Желтая карточка
I. Martos
65'
Замена
С. Обенг
️️️️
H. Vallejo
63'
Желтая карточка
H. Vallejo
Замена
Х. Ласо
️️️️
П. Милья
46'
Желтая карточка
С. Гомес
34'
18'
Желтая карточка
Ж. Валентин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
21
Серхи Гомес
(К)
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
5
Жереми Бласко
ЦЗ
22
Элади Соррилья
ЛВ
10
Iker Kortajarena
ЦП
23
Oscar Sielva
(К)
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
14
Жерард Валентин
ПВ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
40
Ángel Gómez
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
12
Gastón Valles
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
34
Fernando Delgado
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
20
Самуэль Обенг
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
35
Iker Gil
ЦФ
4-2-3-1
1
Гарсия
21
Гомес
4
Руис
6
Кабрера
23
Эль-Хилали
18
Агуадо
88
Баре
7
Пуадо
11
Милья
25
Санчес
22
Брейтуэйт
2-2-3-3
25
Фернандес
15
5
Бласко
10
23
14
Валентин
24
Мартинес
22
Соррилья
80
3
3
88
Баре
20
Грагера
20
Грагера
88
Баре
11
Милья
16
Ласо
16
Ласо
11
Милья
25
Санчес
17
Каррерас
17
Каррерас
25
Санчес
7
Пуадо
17
Кейта
17
Кейта
7
Пуадо
24
Мартинес
16
16
24
Мартинес
3
2
Ньето
2
Ньето
3
10
42
Хашимото
42
Хашимото
10
80
20
Обенг
20
Обенг
80
14
Валентин
20
20
14
Валентин
Остались в запасе
Эспаньол
Уэска
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
40
Ángel Gómez
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
12
Gastón Valles
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
1
Хуан Перес
ВР
34
Fernando Delgado
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
35
Iker Gil
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
40
Ángel Gómez
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
12
Gastón Valles
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
34
Fernando Delgado
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
35
Iker Gil
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Эспаньол - Уэска
2
5
Всего ударов по воротам
12
2
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
1
Нарушения
19
16
Офсайды
2
1
Количество передач
522
402
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
8
0
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Главный судья:
Сауль Айс Рейг
Стадион:
Стейдж Фронт
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