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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эспаньол - Альбасете
Эспаньол - Альбасете: обзор матча 07 апреля 2024
Эспаньол
07.04.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 34 тур
2 : 1
Завершен
Альбасете
14'
Ж. Каррерас
53'
Н. Меламед
9'
А. Килес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Альбасете
Замена
П. Милья
️️️️
Х. Пуадо
87'
87'
Замена
S. Shashoua
️️️️
Л. Олаэчеа
Замена
С. Гомес
️️️️
Ж. Каррерас
82'
80'
Замена
И. Марин
️️️️
А. Килес
80'
Замена
R. Marchán
️️️️
M. Djetei
79'
Желтая карточка
А. Килес
Желтая карточка
Х. Пуадо
71'
71'
Замена
К. Исаак
️️️️
А. Родригес
71'
Замена
Д. Эскриче
️️️️
А. Пачеко
Замена
К. Баре
️️️️
Н. Меламед
66'
Красная карточка
А. Агуадо
64'
ГОЛ! 2:1!
Н. Меламед
Пас отдал
Ж. Каррерас
53'
50'
Желтая карточка
J. Alonso
40'
Желтая карточка
C. Glauder
Желтая карточка
Н. Меламед
33'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Каррерас
Пас отдал
А. Агуадо
14'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Килес
Пас отдал
А. Пачеко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Хави Пуадо
(К)
ЛВ
20
Хосе Грагера
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Альбасете
31
Томаш Вацлик
ВР
17
Julio Alonso
ЦЗ
22
Альваро Родригес
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
14
Ману Фустер
(К)
ЛВ
6
Антонио Пачеко
ЦП
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
12
Gastón Valles
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
13
Bernabé Barragán
ВР
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
6
Rai Marchán
ЦП
2
Карлос Исаак
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
12
Игинио Марин
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
4-2-3-1
1
Гарсия
5
Оливан
6
Кабрера
4
Руис
23
Эль-Хилали
20
Грагера
18
Агуадо
7
Пуадо
10
Меламед
17
Каррерас
22
Брейтуэйт
2-2-2-4
31
Вацлик
22
Родригес
17
6
Пачеко
14
Олаэчеа
10
Фидель
14
Фустер
2
9
Килес
5
4
17
Каррерас
21
Гомес
21
Гомес
17
Каррерас
10
Меламед
88
Баре
88
Баре
10
Меламед
7
Пуадо
11
Милья
11
Милья
7
Пуадо
2
6
6
2
22
Родригес
2
Исаак
2
Исаак
22
Родригес
14
Олаэчеа
19
19
14
Олаэчеа
9
Килес
12
Марин
12
Марин
9
Килес
6
Пачеко
30
Эскриче
30
Эскриче
6
Пачеко
Остались в запасе
Эспаньол
Альбасете
1
Фернандо Пачеко
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
12
Gastón Valles
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
13
Диего Альтубе
ВР
13
Bernabé Barragán
ВР
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
9
Pedro Benito
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
12
Gastón Valles
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
13
Bernabé Barragán
ВР
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
9
Pedro Benito
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Эспаньол - Альбасете
2
1
3
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
8
Нарушения
17
9
Офсайды
0
2
Количество передач
465
391
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Oliver de la Fuente Ramos, Spain
Стадион:
Стейдж Фронт
Посещаемость:
23233 из 40500 зрителей (57%)
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