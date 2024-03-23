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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эспаньол - Тенерифе
Эспаньол - Тенерифе: обзор матча 23 марта 2024
Эспаньол
23.03.2024, суббота, 23:00
Испания. Сегунда, 32 тур
1 : 1
Завершен
Тенерифе
84'
Х. Грагера
90'
С. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Тенерифе
Желтая карточка
Ж. Каррерас
90'
+5
90'
ГОЛ! 1:1!
С. Гонсалес
Пас отдал
Н. Мартинес
86'
Желтая карточка
Y. Rahmani
Желтая карточка
О. Эль-Хилали
86'
86'
Замена
Y. Rahmani
️️️️
Анхель
ГОЛ! 1:0!
Х. Грагера
Пас отдал
В. Руис
84'
Замена
П. Милья
️️️️
С. Гомес
78'
75'
Замена
Н. Шипчич
️️️️
А. Корредера
74'
Замена
T.
️️️️
В. Рубио
72'
Желтая карточка
А. Корредера
66'
Замена
A. Buñuel
️️️️
Э. Гальего
61'
Желтая карточка
С. Гонсалес
Замена
Н. Меламед
️️️️
П. Лосано
59'
58'
Желтая карточка
Н. Мартинес
Желтая карточка
Л. Кабрера
29'
Желтая карточка
Б. Кейта
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
21
Серхи Гомес
(К)
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
20
Хосе Грагера
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
14
Янн Бодигер
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
19
Луисми Крус
АП
9
Анхель
ЦФ
18
Энрик Гальего
(К)
ЦФ
4
José León
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
31
Llorenç Serred
ВР
27
Оскар Хиль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
27
Рохер Мартинес
ЦП
12
Gastón Valles
ЦФ
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
24
Хосе Амо
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
20
Teto
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
4-3-2-1
1
Гарсия
21
Гомес
4
Руис
6
Кабрера
23
Эль-Хилали
20
Грагера
18
Агуадо
10
Лосано
7
Пуадо
17
Каррерас
17
Кейта
3-2-2-3
12
Сориано
22
6
Гонсалес
22
Мартинес
14
Бодигер
14
Корредера
19
Крус
20
Рубио
4
18
Гальего
9
Анхель
10
Лосано
10
Меламед
10
Меламед
10
Лосано
21
Гомес
11
Милья
11
Милья
21
Гомес
14
Корредера
3
Шипчич
3
Шипчич
14
Корредера
20
Рубио
20
20
20
Рубио
18
Гальего
15
15
18
Гальего
9
Анхель
19
19
9
Анхель
Остались в запасе
Эспаньол
Тенерифе
1
Фернандо Пачеко
ВР
31
Llorenç Serred
ВР
27
Оскар Хиль
ПЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
12
Gastón Valles
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
1
Tomeu Nadal
ВР
24
Хосе Амо
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
8
Javi Alonso
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
31
Llorenç Serred
ВР
27
Оскар Хиль
ПЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
12
Gastón Valles
ЦФ
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
24
Хосе Амо
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
8
Javi Alonso
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Эспаньол - Тенерифе
4
4
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
10
2
Нарушения
10
19
Офсайды
2
0
Количество передач
490
254
Сейвы
1
7
Точность передач %
88
72
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Хесус Орельяна Сид
Стадион:
Стейдж Фронт
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