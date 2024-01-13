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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг де Феррол - Эспаньол
Расинг де Феррол - Эспаньол: обзор матча 13 января 2024
Расинг де Феррол
13.01.2024, суббота, 23:00
Испания. Сегунда, 22 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг де Феррол - Эспаньол
Желтая карточка
Д. Кастро
85'
85'
Замена
К. Баре
️️️️
А. Агуадо
84'
Замена
Б. Кейта
️️️️
П. Милья
Замена
M. Justo
️️️️
Э. Пена
75'
Замена
S. Merino
️️️️
А. Хименес
75'
69'
Замена
Ж. Каррерас
️️️️
Э. Экспозито
69'
Замена
Л. Кабрера
️️️️
Ф. Калеро
62'
Желтая карточка
Х. Пуадо
Замена
N. Sánchez
️️️️
А. Вадильо
57'
39'
Желтая карточка
Э. Экспозито
28'
Желтая карточка
О. Эль-Хилали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
8
Эбер Пена
ЛВ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Alex López
(К)
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
15
Давид Кастро
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
(К)
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Расинг де Феррол
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
3
Fernando Pumar
ЦЗ
22
Chuca
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
38
Ian Forns
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Хосе Грагера
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
25
Сальви Санчес
ПВ
29
Omar Sadik
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
2-2-2-4
13
2
Дельмас
14
8
8
Берналь
14
Вадильо
8
Пена
20
Хименес
14
Лосада
15
Кастро
16
Дельгадо
4-3-2-1
1
Пачеко
23
Эль-Хилали
12
Калеро
21
Гомес
5
Оливан
8
Экспозито
18
Агуадо
10
Лосано
11
Милья
7
Пуадо
22
Брейтуэйт
22
22
14
Вадильо
23
23
14
Вадильо
20
Хименес
9
9
20
Хименес
8
Пена
9
9
8
Пена
12
Калеро
6
Кабрера
6
Кабрера
12
Калеро
18
Агуадо
88
Баре
88
Баре
18
Агуадо
8
Экспозито
17
Каррерас
17
Каррерас
8
Экспозито
11
Милья
17
Кейта
17
Кейта
11
Милья
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Эспаньол
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
3
Fernando Pumar
ЦЗ
16
Фран Мансанара
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
38
Ian Forns
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Хосе Грагера
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
29
Omar Sadik
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
3
Fernando Pumar
ЦЗ
16
Фран Мансанара
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
38
Ian Forns
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Хосе Грагера
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
29
Omar Sadik
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Расинг де Феррол - Эспаньол
1
3
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
8
Нарушения
11
14
Офсайды
2
0
Количество передач
439
390
Сейвы
1
1
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Хесус Орельяна Сид
Стадион:
Estadio de A Malata, Ferrol
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