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Фабиан Орельяна
Статистика
Фабиан Орельяна - статистика
Завершил карьеру
27 января 1986 (40), Сантьяго
#14 | Нападающий
169 см | 58 кг
Чили
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Кубок Америки 2016
Лига Европы 2016/2017
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Чемпионат мира 2010
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
30
6
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
1 : 1
02.05.2021
Бетис
1' - 71'
Испания. Примера, 33 тур
Атлетик
2 : 2
28.04.2021
Вальядолид
1' - 79'
70'
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
1 : 1
24.04.2021
Кадис
1' - 79'
Испания. Примера, 31 тур
Эльче
1 : 1
21.04.2021
Вальядолид
1' - 65'
Испания. Примера, 30 тур
Вальядолид
1 : 2
11.04.2021
Гранада
1' - 90'
41'
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
1 : 1
20.03.2021
Севилья
1' - 84'
44'
64'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
0 : 0
13.03.2021
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вальядолид
2 : 1
06.03.2021
Хетафе
1' - 83'
14'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1 : 1
28.02.2021
Вальядолид
1' - 86'
70'
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
0 : 1
20.02.2021
Реал
1' - 90'
76'
Испания. Примера, 23 тур
Эйбар
1 : 1
13.02.2021
Вальядолид
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 22 тур
Алавес
1 : 0
05.02.2021
Вальядолид
79' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Вальядолид
1 : 3
29.01.2021
Уэска
1' - 62'
Испания. Примера, 20 тур
Леванте
2 : 2
22.01.2021
Вальядолид
1' - 64'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
2 : 2
19.01.2021
Эльче
1' - 90'
71'
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0 : 1
10.01.2021
Валенсия
81' - 90'
86'
Испания. Примера, 16 тур
Кадис
0 : 0
29.12.2020
Вальядолид
1' - 69'
Испания. Примера, 15 тур
Вальядолид
0 : 3
23.12.2020
Барселона
57' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
1 : 1
19.12.2020
Вальядолид
1' - 62'
43'
Испания. Примера, 13 тур
Вальядолид
3 : 2
11.12.2020
Осасуна
1' - 75'
56'
Испания. Примера, 11 тур
Вальядолид
1 : 1
27.11.2020
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Гранада
1 : 3
22.11.2020
Вальядолид
1' - 68'
Испания. Примера, 9 тур
Вальядолид
2 : 1
08.11.2020
Атлетик
1' - 68'
19'
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
2 : 0
02.11.2020
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Вальядолид
0 : 2
25.10.2020
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Уэска
2 : 2
18.10.2020
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вальядолид
1 : 2
03.10.2020
Эйбар
1' - 65'
Испания. Примера, 4 тур
Реал
1 : 0
30.09.2020
Вальядолид
1' - 64'
Испания. Примера, 3 тур
Вальядолид
1 : 1
27.09.2020
Сельта
1' - 58'
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
2 : 0
20.09.2020
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Вальядолид
1 : 1
13.09.2020
Реал Сосьедад
1' - 90'
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