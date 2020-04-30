Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Андреа Поли - статистика

Завершил карьеру
29 сентября 1989 (36), Витторио-Венето
#15 | Полузащитник
182 см | 77 кг
Италия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Антальяспор
28
0
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 35 тур
Трабзонспор
2 : 2
30.04.2022
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 1
24.04.2022
Кайсериспор
22' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
1 : 3
16.04.2022
Антальяспор
77' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
4 : 1
11.04.2022
Хатайспор
62' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
4 : 1
20.03.2022
Гиресунспор
1' - 70'
Турция. Суперлига, 29 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
14.03.2022
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Антальяспор
1 : 0
06.03.2022
Сивасспор
63' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Адана Демирспор
0 : 0
25.02.2022
Антальяспор
74' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
19.02.2022
Антальяспор
1' - 58'
Турция. Суперлига, 25 тур
Антальяспор
3 : 0
13.02.2022
Карагюмрюк
71' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Бешикташ
0 : 0
06.02.2022
Антальяспор
1' - 85'
Турция. Суперлига, 23 тур
Антальяспор
0 : 0
23.01.2022
Газиантеп
66' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Ризеспор
2 : 1
20.01.2022
Антальяспор
1' - 65'
42'
Турция. Суперлига, 21 тур
Антальяспор
1 : 1
15.01.2022
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Гезтепе
4 : 0
09.01.2022
Антальяспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Антальяспор
1 : 1
21.12.2021
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Коньяспор
1 : 0
18.12.2021
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Антальяспор
2 : 1
11.12.2021
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Кайсериспор
2 : 0
05.12.2021
Антальяспор
1' - 61'
19'
Турция. Суперлига, 14 тур
Антальяспор
3 : 0
27.11.2021
Аланьяспор
1' - 71'
40'
Турция. Суперлига, 13 тур
Хатайспор
3 : 1
20.11.2021
Антальяспор
1' - 61'
Турция. Суперлига, 8 тур
Антальяспор
1 : 2
01.10.2021
Адана Демирспор
1' - 26'
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
1 : 0
25.09.2021
Йени Малатьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Карагюмрюк
0 : 0
21.09.2021
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 3
18.09.2021
Бешикташ
1' - 86'
42'
Турция. Суперлига, 4 тур
Газиантеп
2 : 0
13.09.2021
Антальяспор
1' - 83'
24'
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
27.08.2021
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Фенербахче
2 : 0
22.08.2021
Антальяспор
1' - 71'
Турция. Суперлига, 1 тур
Антальяспор
1 : 1
15.08.2021
Гезтепе
1' - 46'
19'
Главные новости
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
6
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
3
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
1
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
2
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
16
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
6
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+