Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Даниэль Байер - статистика

Завершил карьеру
18 мая 1984 (42), Кельн
#10 | Полузащитник
175 см | 73 кг
Германия
Статистика Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аугсбург
23
1
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Аугсбург
1 : 2
27.06.2020
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фортуна
1 : 1
20.06.2020
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Аугсбург
1 : 3
17.06.2020
Хоффенхайм
1' - 83'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Герта
2 : 0
30.05.2020
Аугсбург
62' - 90'
75'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Аугсбург
0 : 0
27.05.2020
Падерборн
1' - 67'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Шальке-04
0 : 3
24.05.2020
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Аугсбург
1 : 2
16.05.2020
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Бавария
2 : 0
08.03.2020
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
2 : 0
23.02.2020
Аугсбург
1' - 90'
72'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Аугсбург
1 : 1
15.02.2020
Фрайбург
1' - 90'
50'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
5 : 0
07.02.2020
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург
2 : 1
01.02.2020
Вердер
1' - 90'
76'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Унион
2 : 0
25.01.2020
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Аугсбург
3 : 5
18.01.2020
Боруссия Д
1' - 85'
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
21.12.2019
Аугсбург
1' - 90'
68'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Аугсбург
3 : 0
17.12.2019
Фортуна
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Хоффенхайм
2 : 4
13.12.2019
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Аугсбург
2 : 1
07.12.2019
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Кельн
1 : 1
30.11.2019
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Аугсбург
4 : 0
24.11.2019
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
0 : 1
09.11.2019
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
2 : 3
03.11.2019
Шальке-04
1' - 85'
38'
70'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
0 : 0
27.10.2019
Аугсбург
1' - 83'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
0 : 3
28.09.2019
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вердер
3 : 2
01.09.2019
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Аугсбург
1 : 1
24.08.2019
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
5 : 1
17.08.2019
Аугсбург
1' - 90'
Главные новости
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
1
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
9
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+