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Боруссия Д - Аугсбург
Боруссия Д - Аугсбург: обзор матча 17 августа 2019
Боруссия Д
17.08.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
5 : 1
Завершен
Аугсбург
3'
П. Алькасер
51'
Д. Санчо
57'
М. Ройс
59'
П. Алькасер
82'
Ю. Брандт
1'
Ф. Нидерлехнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Аугсбург
83'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Р. Варгас
ГОЛ! 5:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
А. Витсель
82'
Замена
М. Гетце
️️️️
М. Ройс
79'
77'
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
М. Грегоритч
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Т. Азар
68'
Замена
А. Хакими
️️️️
Л. Пищек
68'
60'
Замена
М. Рихтер
️️️️
А. Хан
ГОЛ! 4:1!
П. Алькасер
Пас отдал
Д. Санчо
59'
ГОЛ! 3:1!
М. Ройс
Пас отдал
П. Алькасер
57'
ГОЛ! 2:1!
Д. Санчо
Пас отдал
А. Витсель
51'
ГОЛ! 1:1!
П. Алькасер
3'
1'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
М. Педерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Боруссия Д
1
Эрик Эльшлегель
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
8
Юлиан Брандт
АП
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
23
Тим Ридер
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
22
Стефано Руссо
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
11
Маурице Малоне
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Хитц
14
Шульц
25
Аканджи
15
Хуммельс
26
Пищек
5
Вайгль
28
Витсель
9
Азар
18
Ройс
19
Санчо
9
Алькасер
3-1-2-2-2
40
Коубек
39
Тигль
17
Сухи
22
Педерсен
8
Хедира
10
Байер
11
Груэсо
28
Хан
11
Варгас
7
Нидерлехнер
11
Грегоритч
26
Пищек
2
Хакими
2
Хакими
26
Пищек
18
Ройс
27
Гетце
27
Гетце
18
Ройс
9
Азар
8
Брандт
8
Брандт
9
Азар
11
Варгас
97
Йенсен
97
Йенсен
11
Варгас
28
Хан
5
Рихтер
5
Рихтер
28
Хан
11
Грегоритч
39
Оксфорд
39
Оксфорд
11
Грегоритч
Остались в запасе
Боруссия Д
Аугсбург
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Эрик Эльшлегель
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
11
Маурице Малоне
ЦФ
22
Стефано Руссо
ЦП
16
Андреас Люте
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
23
Тим Ридер
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Эрик Эльшлегель
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Остались в запасе
11
Маурице Малоне
ЦФ
22
Стефано Руссо
ЦП
16
Андреас Люте
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
23
Тим Ридер
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Боруссия Д - Аугсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
2 : 0
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Франк Вилленборг
(Оснабрюк)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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