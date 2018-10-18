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Владимир Габулов
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
5
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
4
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
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Все новости
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
4
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
18
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
4
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
11
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
7
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
9
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
9
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
2
16:26
Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»
6
16:26
«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»
5
16:20
Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»
6
16:13
Оффтоп
Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
6
16:09
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
1
16:00
⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
165
15:48
Суарес: «Если бы Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы «Золотой мяч»
1
15:44
Глава пресс-службы «Спартака» объяснил, почему Промес заслуживает российское гражданство
1
15:36
«Чем РПЛ провинилась? Необъяснимые инициативы». Черданцев – о Fan ID
1
15:33
Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Пари НН»: 18 тур РПЛ, 4 марта 2023
15:32
Где смотреть матч «Зенит» – «Пари НН»: 18 тур РПЛ, 4 марта 2023
15:30
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«Зенит» разгромил «Пари НН» в первом круге РПЛ. Сколько голов забьет в Петербурге?
15:29
«Зенит» – «Пари НН»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
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Владимир Габулов - статьи
Вратарь
Имя
Владимир
Отчество
Борисович
Фамилия
Габулов
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Моздок
Гражданство
Позиция
Вратарь
Дата рождения
19 октября 1983 (39 лет)
Рост
190
Вес
81
Статистика
Новости
Статьи
Посты
18.10.2018 18:35
10 известных россиян, которые сидят без клуба
Там есть бронзовый медалист Евро-2008 и даже чемпион Европы.
16
03.06.2018 18:00
Пять россиян, которых зря взяли на ЧМ-2018
По выбору состава есть вопросы.
112
23.04.2018 14:30
Габулов проваливается в «Брюгге». Зачем уезжал?
В Бельгии все оказалось сложно.
20
19.03.2018 17:50
«Брат, ты настоящий мужчина!». Кокорина поддерживают и поздравляют
К футболисту сборной России обратился даже Обамеянг.
13
03.01.2018 12:20
Габулов – в «Брюгге». Зачем он туда перешел?
Игрок сборной России отправился в чемпионат Бельгии.
31
30.10.2017 15:45
Новый состав сборной России. Главные выводы
Главный тренер сборной по-прежнему игнорирует Денисова, но любит Габулова.
47
25.09.2017 14:00
Черчесов объявил новый состав сборной. Главные выводы из списка
Кокорин вернулся! А игроки «Тосно» остались.
56
20.05.2017 21:00
Аленичеву не нужна медаль чемпиона. Дзагоев рискует пропустить Кубок конфедераций. Дайджест событий дня
Несколько игроков уйдут из «Зенита», если останется Луческу. Роналдиньо видит сборную России в финале ЧМ-2018. Халк намерен уехать из Китая. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
2
08.05.2017 18:55
Глушаков с гитарой, землекоп Мбенгуе и другие герои по итогам 27-го тура РФПЛ
«Спартак» выиграл чемпионат России и даже успел поотмечать, ЦСКА стал фаворитом в борьбе за место в ЛЧ, «Зенит» снова не впечатлил на новом стадионе, а «Краснодар» и «Ростов» провалились на выездах. Подводим итоги 27-го тура РФПЛ на «Бомбардире»!
6
07.05.2017 13:15
«Его игру можно описать только матерными словами». Владимир Габулов рвется в сборную?
Тульский «Арсенал» неожиданно выиграл у «Ростова» (1:0). В этой игре прервалась рекордная серия Никиты Медведева, а вратарь туляков Владимир Габулов вытащил для команды победу. «Бомбардир» рассказывает и показывает, как Габулов снова пытается попасть в сборную.
7
11.10.2016 16:30
11 свободных агентов для клуба РФПЛ. Как создать команду за 20 млн евро
Габулов найдет работу, Касерес закроет оборону, а Адебайор растормошит Премьер-лигу. Составляем «под ключ» команду, способную бороться в чемпионате России за что-нибудь ценное. Полтора миллиарда рублей — на все.
19
18.05.2016 20:50
Терри остается в «Челси». Бен Арфа заинтересовал «Краснодар». Дайджест событий дня
Перевертайло ушел из «Уфы». ЦСКА выкупит контракт Оланаре. Лидеры «Динамо» согласны выступать за клуб в ФНЛ. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
3
16.04.2016 10:00
Свобода или безысходность? Российские футболисты с истекающими контрактами
Ближайшим летом сразу несколько именитых игроков с российским паспортом рискуют оказаться на рынке свободных агентов. Да, всем им уже за 30, однако большинство из них еще принесет немало пользы клубам РФПЛ.
4
05.04.2016 14:25
Комбаров, Промес и Погребняк – в антисборной 22-го тура РФПЛ
Предчувствовавший неладное Габулов, проклятый динамовскими болельщиками Погребняк, нервный Комбаров и загадочный Цакташ – в антисборной 22-го тура РФПЛ от «Бомбардира».
4
11.03.2016 16:00
Как об стену. Кто конкурировал с Акинфеевым в сборной России
Леонид Слуцкий объявил состав сборной на товарищеские матчи с Литвой и Францией. В списке значатся сразу два новых вратаря – Маринато Гилерме и Станислав Крицюк. «Бомбардир» вспоминает других голкиперов, которым не повезло родиться в эпоху Игоря Акинфеева.
21
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