10 известных россиян, которые сидят без клуба

Там есть бронзовый медалист Евро-2008 и даже чемпион Европы.

Владимир Габулов

Возраст: 34 года

Последний клуб: «Брюгге»

Весной стал чемпионом Бельгии, летом – частью сборной, в которую влюбилась вся Россия, но осень столь же успешной для голкипера не стала. Причем контракт с «Брюгге» был расторгнут даже не в первых числах сентября, когда еще теоретически оставалась возможность заявиться за клуб из России свободным агентом, а уже на 14-й день месяца, когда перейти куда-либо было уже невозможно.

«Был интерес со стороны одной московской команды, велись разговоры, но там ждали, как завершится моя ситуация с «Брюгге». Потому что мне нужно было сначала расторгнуть контракт, чтобы перейти бесплатно», – пояснил голкипер. Если хочет еще поиграть в России, придется несколько месяцев подождать.

Виталий Дьяков

Возраст: 29 лет

Последний клуб: «Сивасспор»

Украинцу Сергею Рыбалке поговорить по-русски в «Сивасспоре» теперь не с кем. Играл в основе Дьяков нечасто, клуб же закончил прошлый сезон чемпионата Турции с отрицательной разницей мячей, зато при этом занял седьмое место. Сейчас уже без Дьякова он идет 12-м (и разница мячей опять отрицательная), наш же защитник раздумывает над продолжением карьеры за рубежом.

«С премьер-лигой, думаю, тема закрыта. Были разговоры с некоторыми клубами, но до конкретики дело не дошло. Есть предложения из ФНЛ. Но я туда идти не хочу. Предлагают даже контракт на три месяца, до зимы. Но мне же уже не 20 лет. Зимой исполнится 30. Если идти в первую лигу, там можно остаться до конца своих дней. Так что туда я не пойду на 99 процентов», – рассказал Дьяков. И еще заодно ответил на вопрос о «Спартаке», у которого остаются проблемы с количеством здоровых защитников.

Илья Максимов

Возраст: 31 год

Последний клуб: «Арсенал» Тула

Три очка по системе «гол плюс пас» за два сезона – не то, что ждали от этого футболиста в Туле, в «Анжи» пару лет до этого получалось лучше. «Арсенал» расторг контракт с Максимовым по окончании сезона, и оказалось, что расставание прошло совсем не гладко. Зимой игрока сослали в дубль, предлагая перед этим поиграть за «Амкар» или «Анжи» на правах аренды. Максимов выбрал дубль. И покинул клуб в конце мая.

Перед началом нового сезона футболиста не устроило несколько вариантов из премьер-лиги, а в ФНЛ он хотел выступать за «Нижний Новгород», но тоже не срослось. «Скорее всего, все идет к завершению», – сообщил Максимов полтора месяца назад.

Сергей Макаров

Возраст: 22 года

Последний клуб: «СКА-Хабаровск»

Родился в хабаровском крае в селе, где живут менее 10 тысяч человек, еще до совершеннолетия попал в московский «Локомотив», стал чемпионом Европы среди юношей в сборной U-17, едва не повторил этот успех со сборной U-19. Но на клубном уровне сплошь неудачи – то аренда в белорусский чемпионат, то отъезд в кипрский «Анортосис», где вообще не удалось заиграть, то возвращение в Хабаровск и последующий вылет с клубом из РПЛ.

Сейчас защитник вообще без клуба. И пока что один из тех немногих футболистов-чемпионов 2013-го, у которых клубная карьера совсем не задалась.

Владимир Быстров

Возраст: 34 года

Последний клуб: «Тосно»

В последние два сезона мы практически не видели Быстрова на поле в РПЛ, но свой трофей он все равно взял – Кубок России в «Тосно». Дальше – развал клуба, а интересных предложений, как сам футболист рассказал, он не получал.

«Не поступит предложений – ничего страшного. Придется на рыбалочку ехать, получать удовольствие. К тому же на покерные турниры приглашают, буду ездить», – объяснил игрок. И добавил: «Для меня не имеет значения ни срок контракта, ни сумма. Это уже не важно. Важно, чтобы мне было комфортно, а тренер хотел видеть меня в команде».

Сергей Чепчугов

Возраст: 33 года

Последний клуб: «Енисей»

Самый знаменитый дублер Игоря Акинфеева еще полтора года назад установил рекорд чемпионатов России по количеству матчей в запасе, проведя на скамейке 189 игр. За семь сезонов в ЦСКА Чепчугов сыграл всего 14 матчей в РПЛ, а после окончания контракта с армейцами перебрался на сезон в «Енисей». Там, впрочем, сложилось не лучше: всего шесть игр в ФНЛ. Причем отзаявили Чепчугова еще в феврале.

Год назад Чепчугова спрашивали, сколько лет он еще поиграл бы. «Насколько здоровье позволит – лет пять-семь. Хочется еще поиграть в премьер-лиге», – ответил голкипер. Но под вопросом пока что вся дальнейшая карьера.

Ренат Янбаев

Возраст: 34 года

Последний клуб: «Краснодар»

Десять лет назад Янбаев числился в составе «бронзовой» российской сборной и был востребован в «Локомотиве», за который наиграл более 200 матчей. Был в его карьере и небольшой этап в «Зените», а в «Краснодаре» он провел по одному матчу в чемпионате и Кубке России, а также в Лиге Европы, но на этом все. Сейчас экс-защитник «Локо» – свободный агент. Слухи отправляли Янбаева в «Балтику», но о контракте стороны не договорились.

Алексей Ребко

Возраст: 32 года

Последний клуб: «Ротор-Волгоград»

Ребко – самый молодой дебютант в истории чемпионатов России, играл он за «Спартак» еще аж при Олеге Романцеве. Помимо «Спартака» в карьере Ребко было еще целых девять клубов и даже три матча за сборную при Гусе Хиддинке. Жаль лишь, что трофеи обошли стороной.



«У меня заканчивается контракт с «Ротором», – сообщил в мае Ребко. Новый клуб себе футболист так и не нашел.

Евгений Баляйкин

Возраст: 30 лет

Последний клуб: «СКА-Хабаровск»

Дважды становился чемпионом России в «Рубине», играл против «Интера» в Лиге чемпионов, но затем выступал за менее серьезные клубы. Прошлый сезон провел в «СКА-Хабаровске» и пережил страшную трагедию – смерть жены. В мае хабаровский клуб покинули 13 футболистов, в их числе и Баляйкин.

Личная трагедия до сих пор накладывает серьезный отпечаток, в чем признается сам игрок. Официально об окончании карьеры он не объявлял. Пока, похоже, просто пауза. Возможно, для возобновления понадобится чуть больше времени.

Александр Павленко

Возраст: 33 года

Последний клуб: «Томь»

Футболист, вокруг фигуры которого было очень много споров в конце прошлого десятилетия, так и не смог оправдать ожидания, он даже ни разу не играл за сборную. В «Томи» Павленко забил два гола в прошлом сезоне ФНЛ и не нашел себе новый клуб после отъезда из Томска.

Вероятно, что дальше Павленко будет играть за «Анжи», возможно, будет тренировать. «Из-за запрета на регистрацию новых футболистов мы не смогли подписать его, как и некоторых других. В качестве дани уважения я пригласил его в тренерский штаб и угадал. Он действительно достойный помощник», – рассказал главный тренер махачкалинского клуба Магомед Адиев. Но пока Павленко – все еще свободный агент.

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