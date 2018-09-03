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    Дьяков: «Спартак»? Если там обратят на меня внимание, то мой номер телефона найти несложно»

    Защитник Виталий Дьяков рассказал о вариантах продолжения карьеры. Сегодня стало известно, что игрок стал свободным агентом, он расторг контракт с «Сивасспором».

    – Куда зовут?

    – Не хочу пока называть страны. Но предложения имеются с хорошими зарплатами. Желал остаться в Турции, но… Посмотрим, как будет дальше. Надо выбрать такой вариант, где бы я играл. Я соскучился по футболу. По антуражу.

    – А в России есть варианты?

    – Я и в России готов поиграть. По ходу сезона шли разговоры с клубами. Но до конкретики дело не дошло.

    – А сейчас?

    – Да в последнее время особо никто и не знал, что я стал свободным агентом. Думаю, в ближайшее время что-то прояснится.

    – Сейчас «Спартак» остался без Жиго и Кутепова. Допускаете, что Каррера обратит на вас внимание?

    – Не думаю, что «Спартак» сейчас нуждается во мне. Но если вдруг у кого-то из клуба возникнет желание, то мой номер телефона будет найти не так уж сложно.

    Дьяков расторг контракт с «Сивасспором». Он не выходил на поле с декабря 2017 года

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2018 22:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 16:28

      Не понятно почему он подался в Турцию? В РПЛ ему нашлось бы место.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 сентября 2018, 08:53

      нет нет нет мы своих поставим пацанов Своя рубашка ближе к телу

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 4 сентября 2018, 08:26

      Были бы предложения ты бы играл.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +862

      Jack24 4 сентября 2018, 08:07

      Да Виталик же отстой, какой Спартак тебе?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 4 сентября 2018, 05:40

      Народный клуб одним словом.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 3 сентября 2018, 23:51

      Дьяков не уровень Спартака.
      Овчинка выделки НЕ СТОИТ!
      У Спартака есть игроки, которые смогут заменить Жиго на время восстановления.
      Желаем Жиго скорейшего ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ и возвращения в спартаковский строй!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 сентября 2018, 23:16

      "Урал" "Уфа", "Арсенал", "Оренбург", "КС", "Енисей" ещё могут дозаявить его.

      5
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