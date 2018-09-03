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  • Дьяков: «Спартак»? Если там обратят на меня внимание, то мой номер телефона найти несложно»

Дьяков: «Спартак»? Если там обратят на меня внимание, то мой номер телефона найти несложно»

3 сентября 2018, 22:47
7

Защитник Виталий Дьяков рассказал о вариантах продолжения карьеры. Сегодня стало известно, что игрок стал свободным агентом, он расторг контракт с «Сивасспором».

– Куда зовут?

– Не хочу пока называть страны. Но предложения имеются с хорошими зарплатами. Желал остаться в Турции, но… Посмотрим, как будет дальше. Надо выбрать такой вариант, где бы я играл. Я соскучился по футболу. По антуражу.

– А в России есть варианты?

– Я и в России готов поиграть. По ходу сезона шли разговоры с клубами. Но до конкретики дело не дошло.

– А сейчас?

– Да в последнее время особо никто и не знал, что я стал свободным агентом. Думаю, в ближайшее время что-то прояснится.

– Сейчас «Спартак» остался без Жиго и Кутепова. Допускаете, что Каррера обратит на вас внимание?

– Не думаю, что «Спартак» сейчас нуждается во мне. Но если вдруг у кого-то из клуба возникнет желание, то мой номер телефона будет найти не так уж сложно.

Дьяков расторг контракт с «Сивасспором». Он не выходил на поле с декабря 2017 года

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Дьяков Виталий
Комментарии (7)
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Рубик Докоян
1536005797
"Урал" "Уфа", "Арсенал", "Оренбург", "КС", "Енисей" ещё могут дозаявить его.
Ответить
amazonaws
1536007870
Дьяков не уровень Спартака. Овчинка выделки НЕ СТОИТ! У Спартака есть игроки, которые смогут заменить Жиго на время восстановления. Желаем Жиго скорейшего ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ и возвращения в спартаковский строй!
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Мары
1536028846
Народный клуб одним словом.
Ответить
Jack24
1536037641
Да Виталик же отстой, какой Спартак тебе?
Ответить
SPARTAK 85
1536038805
Были бы предложения ты бы играл.
Ответить
Полная Канистра
1536040403
нет нет нет мы своих поставим пацанов Своя рубашка ближе к телу
Ответить
zigbert
1536067703
Не понятно почему он подался в Турцию? В РПЛ ему нашлось бы место.
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