Дьяков: «Спартак»? Если там обратят на меня внимание, то мой номер телефона найти несложно»

Защитник Виталий Дьяков рассказал о вариантах продолжения карьеры. Сегодня стало известно, что игрок стал свободным агентом, он расторг контракт с «Сивасспором».

– Куда зовут?

– Не хочу пока называть страны. Но предложения имеются с хорошими зарплатами. Желал остаться в Турции, но… Посмотрим, как будет дальше. Надо выбрать такой вариант, где бы я играл. Я соскучился по футболу. По антуражу.

– А в России есть варианты?

– Я и в России готов поиграть. По ходу сезона шли разговоры с клубами. Но до конкретики дело не дошло.

– А сейчас?

– Да в последнее время особо никто и не знал, что я стал свободным агентом. Думаю, в ближайшее время что-то прояснится.

– Сейчас «Спартак» остался без Жиго и Кутепова. Допускаете, что Каррера обратит на вас внимание?

– Не думаю, что «Спартак» сейчас нуждается во мне. Но если вдруг у кого-то из клуба возникнет желание, то мой номер телефона будет найти не так уж сложно.

Дьяков расторг контракт с «Сивасспором». Он не выходил на поле с декабря 2017 года