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  • Дьяков расторг контракт с «Сивасспором». Он не выходил на поле с декабря 2017 года

Дьяков расторг контракт с «Сивасспором». Он не выходил на поле с декабря 2017 года

3 сентября 2018, 21:17
7

Защитник Виталий Дьяков стал свободным агентом. В конце августа игрок расторг контракт с «Сивасспором», он выступал за турецкий клуб с июля 2017 года.

– 29 августа я расторг контракт с «Сивасспором». Вплоть до 1 сентября находился в Турции, так как хотел продолжить карьеру именно в этом чемпионате. Но не удалось договориться по разным нюансам с одной командой. Поэтому прилетел в Москву. Сейчас я свободный агент и рассматриваю некоторые варианты. Есть даже довольно экзотические. Посмотрим.

– А сколько еще действовал ваш контракт с «Сивасспором»?

– Год. Но оставаться в клубе уже смысла не было.

– Почему в последний раз вы вышли на поле в декабре 2017 года? Потом – как отрезало…

– В начале чемпионата я играл, потом получил травму, пропустил пару матчей. Но вновь вернулся в строй и выходил на поле до декабря. Все шло нормально, но в конце первого круга тренер Самет Айбаба почему-то посчитал, что я устал.

– Удивились?

– Не то слово! Я спросил у него тогда: «Почему вы решили, что я устал? Мы же вроде всего одну игру в неделю проводим». Я чувствовал себя хорошо, у него претензий не было, а тут…

– Что услышали в ответ?

– Что я устал и что мне нужно передохнуть. Вот видите, получилась передышка длиной в девять месяцев. С тех пор я не играл. Зимой я попросил меня отпустить. Однако и тренер, и президент «Сивасспора» категорически отказались. Сказали, что рассчитывают на меня.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Сивасспор Дьяков Виталий
Комментарии (7)
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alikatos
1535998820
Значит в спартак
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Yev
1535999795
Девять месяцев не играл, рожал. Теперь треть года в декрете до зимнего трансферного окошка.
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Serega29
1535999909
Спартак
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sobaka120982
1536000725
В спартак
Ответить
sobaka120982
1536001135
Он де вроде из зенита туда уехал???
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