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    Дьяков расторг контракт с «Сивасспором». Он не выходил на поле с декабря 2017 года

    Защитник Виталий Дьяков стал свободным агентом. В конце августа игрок расторг контракт с «Сивасспором», он выступал за турецкий клуб с июля 2017 года.

    – 29 августа я расторг контракт с «Сивасспором». Вплоть до 1 сентября находился в Турции, так как хотел продолжить карьеру именно в этом чемпионате. Но не удалось договориться по разным нюансам с одной командой. Поэтому прилетел в Москву. Сейчас я свободный агент и рассматриваю некоторые варианты. Есть даже довольно экзотические. Посмотрим.

    – А сколько еще действовал ваш контракт с «Сивасспором»?

    – Год. Но оставаться в клубе уже смысла не было.

    – Почему в последний раз вы вышли на поле в декабре 2017 года? Потом – как отрезало…

    – В начале чемпионата я играл, потом получил травму, пропустил пару матчей. Но вновь вернулся в строй и выходил на поле до декабря. Все шло нормально, но в конце первого круга тренер Самет Айбаба почему-то посчитал, что я устал.

    – Удивились?

    – Не то слово! Я спросил у него тогда: «Почему вы решили, что я устал? Мы же вроде всего одну игру в неделю проводим». Я чувствовал себя хорошо, у него претензий не было, а тут…

    – Что услышали в ответ?

    – Что я устал и что мне нужно передохнуть. Вот видите, получилась передышка длиной в девять месяцев. С тех пор я не играл. Зимой я попросил меня отпустить. Однако и тренер, и президент «Сивасспора» категорически отказались. Сказали, что рассчитывают на меня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2018 21:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 3 сентября 2018, 21:58

      Он де вроде из зенита туда уехал???

      0
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      ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 > sobaka120982 3 сентября 2018, 22:32

      из динамо. он в зените никогда не играл

      0
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 3 сентября 2018, 21:52

      В спартак

      1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > sobaka120982 3 сентября 2018, 22:14

      до декабря,а там на лавку)

      0
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      Рейтинг: +12

      Serega29 3 сентября 2018, 21:38

      Спартак

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 3 сентября 2018, 21:36

      Девять месяцев не играл, рожал. Теперь треть года в декрете до зимнего трансферного окошка.

      0
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      Рейтинг: +90

      alikatos 3 сентября 2018, 21:20

      Значит в спартак

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