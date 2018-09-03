Дьяков расторг контракт с «Сивасспором». Он не выходил на поле с декабря 2017 года

Защитник Виталий Дьяков стал свободным агентом. В конце августа игрок расторг контракт с «Сивасспором», он выступал за турецкий клуб с июля 2017 года.

– 29 августа я расторг контракт с «Сивасспором». Вплоть до 1 сентября находился в Турции, так как хотел продолжить карьеру именно в этом чемпионате. Но не удалось договориться по разным нюансам с одной командой. Поэтому прилетел в Москву. Сейчас я свободный агент и рассматриваю некоторые варианты. Есть даже довольно экзотические. Посмотрим.

– А сколько еще действовал ваш контракт с «Сивасспором»?

– Год. Но оставаться в клубе уже смысла не было.

– Почему в последний раз вы вышли на поле в декабре 2017 года? Потом – как отрезало…

– В начале чемпионата я играл, потом получил травму, пропустил пару матчей. Но вновь вернулся в строй и выходил на поле до декабря. Все шло нормально, но в конце первого круга тренер Самет Айбаба почему-то посчитал, что я устал.

– Удивились?

– Не то слово! Я спросил у него тогда: «Почему вы решили, что я устал? Мы же вроде всего одну игру в неделю проводим». Я чувствовал себя хорошо, у него претензий не было, а тут…

– Что услышали в ответ?

– Что я устал и что мне нужно передохнуть. Вот видите, получилась передышка длиной в девять месяцев. С тех пор я не играл. Зимой я попросил меня отпустить. Однако и тренер, и президент «Сивасспора» категорически отказались. Сказали, что рассчитывают на меня.