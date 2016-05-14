Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лукаш Залушка - статистика

Завершил карьеру
16 июня 1982 (44)
#24 | Вратарь
190 см | 84 кг
Польша
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дармштадт
1
-2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Дармштадт
0 : 2
14.05.2016
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Герта
1 : 2
07.05.2016
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Дармштадт
1 : 2
30.04.2016
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Кельн
4 : 1
23.04.2016
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Дармштадт
2 : 0
16.04.2016
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Гамбург
1 : 2
09.04.2016
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Дармштадт
2 : 2
02.04.2016
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
1 : 1
19.03.2016
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Дармштадт
2 : 2
12.03.2016
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Майнц
0 : 0
06.03.2016
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Дармштадт
0 : 2
02.03.2016
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
2 : 2
27.02.2016
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Бавария
3 : 1
20.02.2016
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Дармштадт
1 : 2
13.02.2016
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
0 : 2
07.02.2016
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Дармштадт
0 : 2
30.01.2016
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Ганновер-96
1 : 2
23.01.2016
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Дармштадт
0 : 0
27.11.2015
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 1
22.11.2015
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
1 : 1
07.11.2015
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 0
01.11.2015
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
0 : 1
24.10.2015
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
0 : 2
17.10.2015
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Дармштадт
2 : 3
02.10.2015
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
2 : 2
27.09.2015
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Дармштадт
2 : 1
22.09.2015
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
0 : 3
19.09.2015
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
0 : 1
12.09.2015
Дармштадт
Был в запасе
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
6
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+