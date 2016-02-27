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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Дармштадт
Вердер - Дармштадт: обзор матча 27 февраля 2016
Вердер
27.02.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Дармштадт
33'
Э. Уджа
89'
К. Писарро
44'
С. Вагнер (П)
82'
А. Сулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Дармштадт
90'
+4
Замена
Ф. Платте
️️️️
М. Хеллер
90'
Замена
Д. Штро-Энгель
️️️️
Я. Розенталь
ГОЛ! 2:2!
К. Писарро
Пас отдал
З. Юнузович
89'
82'
ГОЛ! 1:2!
А. Сулу
Пас отдал
Т. Кемпе
71'
Желтая карточка
П. Нимайер
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
С. Ятабаре
58'
57'
Желтая карточка
А. Сулу
Желтая карточка
С. Гарсия
47'
Желтая карточка
С. Ятабаре
45'
+1
45'
Замена
Т. Кемпе
️️️️
К. Рауш
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Вагнер
Желтая карточка
Ф. Видвальд
43'
36'
Желтая карточка
С. Райкович
ГОЛ! 1:0!
Э. Уджа
Пас отдал
С. Ятабаре
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Вердер
25
Герхард Треммель
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
36
Феликс Платте
ЦФ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
3-1-4-2
1
Видвальд
3
Джилободжи
23
Вестергор
23
Гебре Селасси
27
Гриллич
3
Гарсия
16
Юнузович
31
Бартельс
60
Ятабаре
14
Писарро
11
Уджа
3-5-1-1
26
Матениа
41
Райкович
5
Калдирола
4
Сулу
18
Нимайер
20
Хеллер
8
Гондорф
26
Юнгвирт
34
Рауш
10
Розенталь
2
Вагнер
60
Ятабаре
30
Кляйнхайзлер
30
Кляйнхайзлер
60
Ятабаре
20
Хеллер
36
Платте
36
Платте
20
Хеллер
34
Рауш
11
Кемпе
11
Кемпе
34
Рауш
10
Розенталь
9
Штро-Энгель
9
Штро-Энгель
10
Розенталь
Остались в запасе
Вердер
Дармштадт
25
Герхард Треммель
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Остались в запасе
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Вердер - Дармштадт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Везерстадион
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