Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Дармштадт
Вольфсбург - Дармштадт: обзор матча 19 марта 2016
Вольфсбург
19.03.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Дармштадт
90+3'
А. Шюррле
83'
С. Вагнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Дармштадт
90'
+4
Замена
Б. Горка
️️️️
М. Хеллер
ГОЛ! 1:1!
А. Шюррле
Пас отдал
М. Крузе
90'
+3
89'
Желтая карточка
Ж. Гондорф
87'
Замена
Т. Кемпе
️️️️
К. Рауш
83'
ГОЛ! 0:1!
С. Вагнер
Пас отдал
М. Хеллер
81'
Замена
Я. Розенталь
️️️️
М. Вранчич
Замена
Б. Энрике
️️️️
Виейринья
79'
Замена
Л. Путаро
️️️️
Ж. Гилявоги
72'
Желтая карточка
А. Шюррле
45'
+1
Замена
К. Треш
️️️️
Д. Калиджиури
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
4
Айтач Сулу
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
28
Кристиан Треш
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
32
Леандро Путаро
ЦФ
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
5
Беньямин Горка
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
36
Феликс Платте
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Кастелс
4
Шефер
4
Данте
31
Кнохе
20
Виейринья
23
Гилявоги
14
Густаво
27
Арнольд
20
Шюррле
20
Калиджиури
10
Крузе
3-5-1-1
26
Матениа
4
Сулу
41
Райкович
5
Калдирола
18
Нимайер
8
Вранчич
8
Гондорф
26
Юнгвирт
34
Рауш
20
Хеллер
2
Вагнер
20
Виейринья
27
Энрике
27
Энрике
20
Виейринья
20
Калиджиури
28
Треш
28
Треш
20
Калиджиури
23
Гилявоги
32
Путаро
32
Путаро
23
Гилявоги
20
Хеллер
5
Горка
5
Горка
20
Хеллер
34
Рауш
11
Кемпе
11
Кемпе
34
Рауш
8
Вранчич
10
Розенталь
10
Розенталь
8
Вранчич
Остались в запасе
Вольфсбург
Дармштадт
38
Яннес Хорн
ЛЗ
31
Макс Грюн
ВР
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
36
Феликс Платте
ЦФ
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
13
Гиорги Гарич
ПЗ
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
31
Макс Грюн
ВР
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
Остались в запасе
36
Феликс Платте
ЦФ
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
13
Гиорги Гарич
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Вольфсбург - Дармштадт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Дармштадт
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+