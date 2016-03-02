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Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Боруссия Д
Дармштадт - Боруссия Д: обзор матча 02 марта 2016
Дармштадт
02.03.2016, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
38'
А. Рамос
53'
Э. Дурм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Боруссия Д
Замена
С. Сиригу
️️️️
М. Хеллер
85'
83'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
И. Гюндоган
Замена
Ф. Платте
️️️️
П. Нимайер
82'
82'
Желтая карточка
Н. Суботич
69'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Ф. Пасслак
Замена
Т. Кемпе
️️️️
М. Вранчич
63'
53'
ГОЛ! 0:2!
Э. Дурм
Пас отдал
Г. Кастро
38'
ГОЛ! 0:1!
А. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
15
Жуниор Диас
ЛЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
36
Феликс Платте
ЦФ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Боруссия Д
39
Хендрик Бонманн
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
3-5-1-1
26
Матениа
41
Райкович
5
Калдирола
4
Сулу
34
Рауш
26
Юнгвирт
8
Вранчич
8
Гондорф
18
Нимайер
20
Хеллер
2
Вагнер
3-3-2-2
1
Вайденфеллер
3
Суботич
15
Хуммельс
28
Гинтер
37
Дурм
5
Вайгль
25
Пасслак
20
Гюндоган
8
Кастро
7
Обамеянг
20
Рамос
18
Нимайер
36
Платте
36
Платте
18
Нимайер
20
Хеллер
8
Сиригу
8
Сиригу
20
Хеллер
8
Вранчич
11
Кемпе
11
Кемпе
8
Вранчич
25
Пасслак
22
Мхитарян
22
Мхитарян
25
Пасслак
20
Гюндоган
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
20
Гюндоган
Остались в запасе
Дармштадт
Боруссия Д
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
39
Хендрик Бонманн
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Дармштадт - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Белленфалльтор
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD (в повторе, 23:55)
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