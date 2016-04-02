Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Штутгарт
Дармштадт - Штутгарт: обзор матча 02 апреля 2016
Дармштадт
02.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Штутгарт
26'
С. Вагнер
51'
П. Нимайер
45'
К. Гентнер
45+3'
Л. Рупп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Штутгарт
Замена
Ф. Платте
️️️️
М. Вранчич
90'
+2
Желтая карточка
М. Хеллер
90'
90'
Желтая карточка
Ф. Кляйн
Желтая карточка
К. Рауш
88'
87'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Л. Рупп
72'
Замена
М. Харник
️️️️
Д. Дидави
Желтая карточка
Ф. Юнгвирт
70'
Желтая карточка
П. Нимайер
62'
ГОЛ! 2:2!
П. Нимайер
Пас отдал
М. Вранчич
51'
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
Л. Рупп
Пас отдал
А. Кравец
45'
ГОЛ! 1:1!
К. Гентнер
Пас отдал
Ф. Костич
ГОЛ! 1:0!
С. Вагнер
26'
21'
Замена
Ф. Кляйн
️️️️
Т. Шунич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
4
Айтач Сулу
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
5
Беньямин Горка
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
7
Марко Зайлер
ЦФ
36
Феликс Платте
ЦФ
Штутгарт
22
Митчелл Лангерак
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
80
Борис Тащи
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
3-5-1-1
26
Матениа
4
Сулу
41
Райкович
5
Калдирола
34
Рауш
26
Юнгвирт
8
Гондорф
8
Вранчич
18
Нимайер
20
Хеллер
2
Вагнер
4-3-2-1
22
Тытонь
5
Швааб
44
Шунич
32
Баумгартль
2
Инсуа
10
Рупп
20
Ди
4
Гентнер
10
Дидави
18
Костич
11
Кравец
8
Вранчич
36
Платте
36
Платте
8
Вранчич
44
Шунич
17
Кляйн
17
Кляйн
44
Шунич
10
Рупп
11
Вернер
11
Вернер
10
Рупп
10
Дидави
22
Харник
22
Харник
10
Дидави
Остались в запасе
Дармштадт
Штутгарт
5
Беньямин Горка
ЦЗ
7
Марко Зайлер
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
22
Митчелл Лангерак
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
80
Борис Тащи
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
Главный тренер
Юрген Крамни
Остались в запасе
5
Беньямин Горка
ЦЗ
7
Марко Зайлер
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
80
Борис Тащи
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Юрген Крамни
Статистика матча Дармштадт - Штутгарт
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Белленфалльтор
Новости команд
Все
Дармштадт
Штутгарт
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+