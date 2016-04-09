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Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Дармштадт
Гамбург - Дармштадт: обзор матча 09 апреля 2016
Гамбург
09.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Дармштадт
90'
Л. Холтби
38'
А. Сулу
54'
Ж. Гондорф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Дармштадт
Желтая карточка
Клебер
90'
Желтая карточка
Э. Спахич
90'
ГОЛ! 1:2!
Л. Холтби
90'
84'
Замена
С. Сиригу
️️️️
М. Вранчич
82'
Замена
Ф. Платте
️️️️
К. Рауш
79'
Замена
Т. Кемпе
️️️️
М. Хеллер
Замена
Г. Качар
️️️️
М. Грегоритч
78'
Замена
Н. Бауи
️️️️
И. Иличевич
67'
Замена
П. Ласогга
️️️️
А. Экдаль
56'
54'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Гондорф
Пас отдал
С. Вагнер
45'
Желтая карточка
Л. Калдирола
38'
ГОЛ! 0:1!
А. Сулу
Пас отдал
К. Рауш
Желтая карточка
Н. Мюллер
33'
26'
Желтая карточка
Ф. Юнгвирт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
21
Набиль Бауи
ЦФ
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
5
Беньямин Горка
ЦЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
36
Феликс Платте
ЦФ
4-4-2
15
Адлер
2
Дикмайер
4
Спахич
2
Сакаи
3
Клебер
16
Иличевич
8
Экдаль
90
Холтби
9
Мюллер
22
Шипплок
11
Грегоритч
4-5-1-1
26
Матениа
5
Калдирола
4
Сулу
41
Райкович
32
Холланд
18
Нимайер
8
Гондорф
8
Вранчич
26
Юнгвирт
34
Рауш
20
Хеллер
2
Вагнер
11
Грегоритч
20
Качар
20
Качар
11
Грегоритч
8
Экдаль
10
Ласогга
10
Ласогга
8
Экдаль
16
Иличевич
21
Бауи
21
Бауи
16
Иличевич
34
Рауш
36
Платте
36
Платте
34
Рауш
8
Вранчич
8
Сиригу
8
Сиригу
8
Вранчич
20
Хеллер
11
Кемпе
11
Кемпе
20
Хеллер
Остались в запасе
Гамбург
Дармштадт
33
Ярослав Дробны
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
5
Беньямин Горка
ЦЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
13
Гиорги Гарич
ПЗ
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
Остались в запасе
5
Беньямин Горка
ЦЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
13
Гиорги Гарич
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Гамбург - Дармштадт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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