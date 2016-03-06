Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Дармштадт
Майнц - Дармштадт: обзор матча 06 марта 2016
Майнц
06.03.2016, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Дармштадт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Дармштадт
90'
+1
Замена
С. Сиригу
️️️️
Т. Кемпе
86'
Желтая карточка
М. Вранчич
85'
Желтая карточка
П. Нимайер
Замена
Д. Бросински
️️️️
П. де Бласис
79'
73'
Замена
М. Вранчич
️️️️
К. Рауш
Замена
Д. Латца
️️️️
Ю. Малли
71'
Замена
Ш. Белл
️️️️
Ф. Фрай
65'
63'
Желтая карточка
С. Райкович
Красная карточка
Д. Донати
57'
45'
Желтая карточка
Ж. Гондорф
42'
Желтая карточка
Ф. Юнгвирт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
4
Айтач Сулу
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Майнц
23
Джанлука Курчи
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
5
Беньямин Горка
ЦЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
21
Милан Ивана
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
36
Феликс Платте
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кариус
27
Балогун
24
Бюссманн
42
Хак
2
Донати
14
Баумгартлингер
20
Фрай
29
Самперио
10
Малли
9
Кордоба
8
де Бласис
3-5-1-1
26
Матениа
4
Сулу
41
Райкович
5
Калдирола
18
Нимайер
11
Кемпе
8
Гондорф
26
Юнгвирт
34
Рауш
20
Хеллер
2
Вагнер
20
Фрай
16
Белл
16
Белл
20
Фрай
8
де Бласис
18
Бросински
18
Бросински
8
де Бласис
10
Малли
46
Латца
46
Латца
10
Малли
11
Кемпе
8
Сиригу
8
Сиригу
11
Кемпе
34
Рауш
8
Вранчич
8
Вранчич
34
Рауш
Остались в запасе
Майнц
Дармштадт
23
Джанлука Курчи
ВР
18
Кристоф Мориц
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
36
Феликс Платте
ЦФ
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
21
Милан Ивана
ЦП
5
Беньямин Горка
ЦЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
18
Кристоф Мориц
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
Остались в запасе
36
Феликс Платте
ЦФ
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
21
Милан Ивана
ЦП
5
Беньямин Горка
ЦЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Майнц - Дармштадт
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Дармштадт
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+