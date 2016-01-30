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Дармштадт - Шальке-04
Дармштадт - Шальке-04: обзор матча 30 января 2016
Дармштадт
30.01.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Шальке-04
43'
М. Майер
53'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Шальке-04
90'
+1
Замена
М. Фридрих
️️️️
К. Хунтелаар
89'
Замена
А. Шепф
️️️️
Л. Сане
84'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
М. Майер
84'
Желтая карточка
Л. Горецка
Желтая карточка
С. Райкович
84'
Замена
М. Зайлер
️️️️
Ж. Гондорф
77'
Желтая карточка
П. Нимайер
66'
Замена
М. Вранчич
️️️️
Я. Розенталь
61'
Замена
Т. Кемпе
️️️️
К. Рауш
61'
60'
Желтая карточка
М. Майер
Желтая карточка
К. Рауш
55'
53'
ГОЛ! 0:2!
Л. Сане
Пас отдал
М. Майер
43'
ГОЛ! 0:1!
М. Майер
Пас отдал
К. Хунтелаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
4
Айтач Сулу
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
7
Марко Зайлер
ЦФ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
4-4-1-1
26
Матениа
4
Сулу
5
Калдирола
41
Райкович
13
Гарич
34
Рауш
20
Хеллер
8
Гондорф
18
Нимайер
10
Розенталь
2
Вагнер
3-1-2-2-2
1
Ферманн
80
Кайсара
32
Матип
23
Колашинац
33
Нойштедтер
27
Горецка
30
Гайс
10
Сане
7
Майер
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
8
Гондорф
7
Зайлер
7
Зайлер
8
Гондорф
10
Розенталь
8
Вранчич
8
Вранчич
10
Розенталь
34
Рауш
11
Кемпе
11
Кемпе
34
Рауш
10
Сане
18
Шепф
18
Шепф
10
Сане
21
Хунтелаар
5
Фридрих
5
Фридрих
21
Хунтелаар
7
Майер
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
7
Майер
Остались в запасе
Дармштадт
Шальке-04
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
13
Фабиан Гифер
ВР
27
Саша Ритер
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
27
Саша Ритер
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Дармштадт - Шальке-04
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Белленфалльтор
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