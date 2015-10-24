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Дармштадт - Вольфсбург
Дармштадт - Вольфсбург: обзор матча 24 октября 2015
Дармштадт
24.10.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Вольфсбург
78'
Д. Калиджиури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Вольфсбург
Замена
Я. Розенталь
️️️️
П. Нимайер
83'
79'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Виейринья
78'
ГОЛ! 0:1!
Д. Калиджиури
Пас отдал
М. Крузе
Замена
Т. Кемпе
️️️️
К. Рауш
77'
75'
Желтая карточка
Данте
75'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
Ф. Юнгвирт
️️️️
Г. Гарич
75'
65'
Замена
М. Арнольд
️️️️
Ж. Гилявоги
Желтая карточка
С. Вагнер
62'
Желтая карточка
К. Рауш
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
7
Марко Зайлер
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
4-4-2
26
Матениа
15
Диас
4
Сулу
5
Калдирола
13
Гарич
34
Рауш
20
Хеллер
8
Гондорф
18
Нимайер
2
Вагнер
7
Зайлер
4-2-1-1-2
16
Бенальо
27
Налдо
4
Данте
20
Виейринья
13
Родригес
23
Гилявоги
14
Густаво
28
Треш
7
Дракслер
10
Крузе
12
Дост
13
Гарич
26
Юнгвирт
26
Юнгвирт
13
Гарич
34
Рауш
11
Кемпе
11
Кемпе
34
Рауш
18
Нимайер
10
Розенталь
10
Розенталь
18
Нимайер
7
Дракслер
20
Калиджиури
20
Калиджиури
7
Дракслер
23
Гилявоги
27
Арнольд
27
Арнольд
23
Гилявоги
20
Виейринья
20
Шюррле
20
Шюррле
20
Виейринья
Остались в запасе
Дармштадт
Вольфсбург
24
Лукаш Залушка
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Дармштадт - Вольфсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
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