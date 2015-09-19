Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Бавария
Дармштадт - Бавария: обзор матча 19 сентября 2015
Дармштадт
19.09.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 3
Завершен
Бавария
20'
А. Видаль
62'
К. Коман
63'
С. Роде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Бавария
80'
Желтая карточка
Х. Мартинес
Желтая карточка
А. Сулу
78'
Замена
М. Вранчич
️️️️
К. Рауш
77'
Желтая карточка
С. Вагнер
73'
72'
Замена
Х. Алонсо
️️️️
Д. Боатенг
Замена
Я. Розенталь
️️️️
П. Нимайер
69'
68'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Коста
66'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
А. Видаль
63'
ГОЛ! 0:3!
С. Роде
62'
ГОЛ! 0:2!
К. Коман
Пас отдал
С. Роде
Замена
С. Вагнер
️️️️
Д. Штро-Энгель
59'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Видаль
Пас отдал
М. Гетце
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
7
Марко Зайлер
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Филипп Лам
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-5-1
26
Матениа
32
Холланд
4
Сулу
5
Калдирола
13
Гарич
34
Рауш
11
Кемпе
8
Гондорф
20
Хеллер
18
Нимайер
9
Штро-Энгель
4-1-2-3
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
13
Рафинья
24
Бернат
6
Киммих
23
Видаль
17
Роде
21
Коман
27
Гетце
11
Коста
34
Рауш
8
Вранчич
8
Вранчич
34
Рауш
18
Нимайер
10
Розенталь
10
Розенталь
18
Нимайер
9
Штро-Энгель
2
Вагнер
2
Вагнер
9
Штро-Энгель
23
Видаль
88
Мартинес
88
Мартинес
23
Видаль
17
Боатенг
3
Алонсо
3
Алонсо
17
Боатенг
11
Коста
13
Мюллер
13
Мюллер
11
Коста
Остались в запасе
Дармштадт
Бавария
7
Марко Зайлер
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Филипп Лам
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
7
Марко Зайлер
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Филипп Лам
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Дармштадт - Бавария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Белленфалльтор
Новости команд
Все
Дармштадт
Бавария
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
Вчера, 12:35
1
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
16 ноября
1
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
16 ноября
7
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
14 ноября
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
14 ноября
5
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
Вчера, 12:35
1
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
16 ноября
1
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
16 ноября
7
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
14 ноября
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
14 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+