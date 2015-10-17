Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Дармштадт
Аугсбург - Дармштадт: обзор матча 17 октября 2015
Аугсбург
17.10.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Дармштадт
7'
С. Вагнер
29'
П. Нимайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Дармштадт
90'
+2
Замена
М. Зайлер
️️️️
М. Хеллер
87'
Замена
Т. Кемпе
️️️️
К. Рауш
85'
Желтая карточка
Л. Калдирола
80'
Замена
Д. Штро-Энгель
️️️️
С. Вагнер
Желтая карточка
Каюби
67'
66'
Желтая карточка
Г. Гарич
Желтая карточка
Д. Байер
61'
Замена
П. Троховски
️️️️
А. Эссвайн
60'
47'
Желтая карточка
М. Хеллер
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
Д. Кор
46'
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Х. Алтынтоп
46'
29'
ГОЛ! 0:2!
П. Нимайер
Пас отдал
Л. Калдирола
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Вагнер
Пас отдал
К. Рауш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
30
Каюби
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
8
Жером Гондорф
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
7
Марко Зайлер
ЦФ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
4-5-1
1
Хитц
30
Макс
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
2
Верхаг
30
Каюби
31
Кор
10
Байер
35
Эссвайн
17
Вернер
7
Алтынтоп
4-4-1-1
26
Матениа
13
Гарич
5
Калдирола
4
Сулу
15
Диас
18
Нимайер
8
Гондорф
20
Хеллер
34
Рауш
10
Розенталь
2
Вагнер
35
Эссвайн
15
Троховски
15
Троховски
35
Эссвайн
7
Алтынтоп
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
7
Алтынтоп
31
Кор
25
Бобадилья
25
Бобадилья
31
Кор
20
Хеллер
7
Зайлер
7
Зайлер
20
Хеллер
34
Рауш
11
Кемпе
11
Кемпе
34
Рауш
2
Вагнер
9
Штро-Энгель
9
Штро-Энгель
2
Вагнер
Остались в запасе
Аугсбург
Дармштадт
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
24
Лукаш Залушка
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Аугсбург - Дармштадт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Дармштадт
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+