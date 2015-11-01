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Штутгарт - Дармштадт
Штутгарт - Дармштадт: обзор матча 01 ноября 2015
Штутгарт
01.11.2015, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Дармштадт
68'
Г. Гарич (АГ)
90+3'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Дармштадт
ГОЛ! 2:0!
Т. Вернер
Пас отдал
А. Максим
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Диас
Замена
А. Глоушек
️️️️
Д. Дидави
87'
84'
Замена
Д. Штро-Энгель
️️️️
Я. Розенталь
80'
Замена
М. Вранчич
️️️️
П. Нимайер
71'
Замена
Т. Кемпе
️️️️
К. Рауш
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Гарич
68'
Замена
Я. Климент
️️️️
С. Ди
63'
61'
Желтая карточка
Г. Гарич
Желтая карточка
Ф. Кляйн
58'
Желтая карточка
С. Ди
54'
Желтая карточка
П. Тытонь
33'
Замена
А. Максим
️️️️
М. Харник
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Штутгарт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
2
Март Ристль
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
7
Марко Зайлер
ЦФ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
3-2-2-1-2
22
Тытонь
44
Шунич
32
Баумгартль
5
Швааб
2
Инсуа
17
Кляйн
4
Гентнер
20
Ди
10
Дидави
11
Вернер
22
Харник
4-4-1-1
26
Матениа
13
Гарич
5
Калдирола
4
Сулу
15
Диас
18
Нимайер
20
Хеллер
8
Гондорф
34
Рауш
10
Розенталь
2
Вагнер
10
Дидави
14
Глоушек
14
Глоушек
10
Дидави
22
Харник
44
Максим
44
Максим
22
Харник
20
Ди
9
Климент
9
Климент
20
Ди
18
Нимайер
8
Вранчич
8
Вранчич
18
Нимайер
34
Рауш
11
Кемпе
11
Кемпе
34
Рауш
10
Розенталь
9
Штро-Энгель
9
Штро-Энгель
10
Розенталь
Остались в запасе
Штутгарт
Дармштадт
2
Март Ристль
ЦП
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
16
Филип Хайзе
ЦЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
7
Марко Зайлер
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
2
Март Ристль
ЦП
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
16
Филип Хайзе
ЦЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
Остались в запасе
7
Марко Зайлер
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Штутгарт - Дармштадт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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