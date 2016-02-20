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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Дармштадт
Бавария - Дармштадт: обзор матча 20 февраля 2016
Бавария
20.02.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Дармштадт
49'
Т. Мюллер
71'
Т. Мюллер
84'
Р. Левандовски
26'
С. Вагнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Дармштадт
87'
Замена
Б. Горка
️️️️
Ф. Холланд
ГОЛ! 3:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ф. Рибери
84'
Замена
Х. Алонсо
️️️️
А. Роббен
81'
73'
Замена
М. Зайлер
️️️️
С. Сиригу
ГОЛ! 2:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
А. Видаль
71'
61'
Замена
Я. Розенталь
️️️️
М. Вранчич
Замена
Ф. Рибери
️️️️
К. Коман
53'
Замена
Х. Бернат
️️️️
С. Таски
53'
Желтая карточка
Й. Киммих
50'
ГОЛ! 1:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Рафинья
49'
Желтая карточка
Рафинья
39'
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Вагнер
Пас отдал
С. Сиригу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
15
Жуниор Диас
ЛЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
7
Франк Рибери
ЛП
3
Хаби Алонсо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
5
Беньямин Горка
ЦЗ
21
Милан Ивана
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
7
Марко Зайлер
ЦФ
36
Феликс Платте
ЦФ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Нойер
35
Таски
13
Рафинья
5
Алаба
6
Киммих
23
Видаль
10
Роббен
21
Коман
11
Коста
9
Левандовски
13
Мюллер
3-2-3-1
26
Матениа
8
Сиригу
41
Райкович
5
Калдирола
13
Гарич
15
Диас
8
Вранчич
26
Юнгвирт
11
Кемпе
2
Вагнер
35
Таски
24
Бернат
24
Бернат
35
Таски
21
Коман
7
Рибери
7
Рибери
21
Коман
10
Роббен
3
Алонсо
3
Алонсо
10
Роббен
32
Холланд
5
Горка
5
Горка
32
Холланд
8
Сиригу
7
Зайлер
7
Зайлер
8
Сиригу
8
Вранчич
10
Розенталь
10
Розенталь
8
Вранчич
Остались в запасе
Бавария
Дармштадт
26
Свен Ульрайх
ВР
6
Тиаго Алькантара
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
21
Милан Ивана
ЦП
36
Феликс Платте
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
6
Тиаго Алькантара
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Остались в запасе
21
Милан Ивана
ЦП
36
Феликс Платте
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Бавария - Дармштадт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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